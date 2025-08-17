Европа vs США: кто выделил больше всего средств на помощь Украине — Finance.ua

Европа vs США: кто выделил больше всего средств на помощь Украине Сегодня 07:19 — Казна и Политика

Европейские страны предоставили Киеву больше военной помощи из-за оборонной промышленности, чем это сделали Соединенные Штаты.

Об этом говорится в данных проекта Ukraine Support Tracker, опубликованных Институтом мировой экономики в Киле (IfW).

Сколько израсходовали средств

Утверждается, что общий объем военных поставок, приобретенных европейскими странами в рамках промышленных контрактов для Украины, составляет 35,1 млрд евро по состоянию на конец июня 2025 года. Это на 4,4 млрд евро больше, чем общая стоимость поставок из США.

При этом страны Европе оказывают почти половину военной помощи Украине не из собственных запасов, а из-за оборонной промышленности.

В мае и июне Европа выделила 10,5 млрд евро помощи, из них по меньшей мере 4,6 млрд евро пойдут по заказу оборонным предприятиям. Это соответствует доле на уровне 43,8%.

«Европа сейчас закупила больше нового военного оборудования, чем США, что свидетельствует о явном уходе от поставок из запасов в пользу промышленного производства», — уточнил руководитель группы проекта Ukraine Support Tracker Таро Нисикава.

При этом, когда Дональд Трамп возобновил поставки вооружений в Украину в мае этого года, речь уже не о военной помощи, а о регулярных продажах, которые Киев должен финансировать самостоятельно. Этот вопрос взяла на себя Европа.

Кроме того, в Европе продолжили оказывать поддержку Украине. За последние месяцы:

Германия выделила пакет военной помощи на сумму 5 млрд евро;

Норвегия выделила 1,5 млрд евро;

Бельгия — 1,2 млрд евро;

Нидерланды, Великобритания и Дания выделили примерно по 500−600 млн евро каждая.

Финансирование помощи в основном идет на средства замороженных российских активов ЦБрф.

Как заявил Нисикава, это ключевой инструмент для обеспечения финансовой устойчивости Украины в условиях войны.

Однако поскольку помощь, обещанная в октябре 2024 года, будет выплачиваться поэтапно, а средства сокращаются, то, по словам Нисикавы, возникают сомнения, что страны-доноры смогут сохранить уровень поддержки на том же уровне в будущем.

