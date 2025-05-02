Европа должна инвестировать в космос, чтобы получить автономию от США — глава ESA Сегодня 02:34 — Мир

Генеральный директор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер, Фото: Getty Images

Европа должна значительно увеличить инвестиции в космические технологии, чтобы обеспечить стратегическую автономию от США в условиях глобальной нестабильности.

Об этом заявил генеральный директор Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер в интервью The Guardian.

По его словам, геополитическая ситуация коренным образом изменилась, и зависимость от США, особенно после возвращения Дональда Трампа к власти, может поставить под угрозу долгосрочную безопасность и научный прогресс континента.

«Очевидно, что потребность в автономии растет. Во многих областях космоса Европа хочет иметь собственную независимую инфраструктуру», — подчеркнул Ашбахер.

Европейское космическое агентство координирует проекты в области науки, обороны и гражданского использования космоса для 23 стран-членов, в том числе ЕС и Великобритании. В 2025 году ESA имеет бюджет €7,7 млрд, что почти в четыре раза меньше финансирования NASA ($25,4 млрд).

В настоящее время Европа вынуждена воспользоваться услугами американской компании SpaceX Илона Маска, в том числе для запуска спутников Galileo. Это стало следствием вывода из эксплуатации европейских ракет Ariane 5 и Vega C. В 2024 году ESA удалось возобновить независимые запуски с помощью новой ракеты Ariane 6, но кризис запусков обнажил уязвимость европейской инфраструктуры.

Ашбахер избегает прямых комментариев по поводу влияния Илона Маска, но отмечает, что ESA уже рассматривает план Б в случае сокращения сотрудничества с США — в частности, налаживания партнерства с Индией, ОАЭ и Австралией.

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Несмотря на ужесточение военных требований, ESA не отказывается от своей главной миссии — мирного исследования космоса. Ашбахер подчеркивает, что именно научные инвестиции позволили разработать вакцины от COVID-19 в рекордные сроки, и у космоса есть такой же потенциал для развития экономики.

«Инвестиции в космос — это основа качества жизни. Без науки не будет ни безопасности, ни прогресса», — заявил он.

ESA поддерживает запуск европейских ракет с новых локаций, в частности, с Шетландских островов в Великобритании, что позволит частично отказаться от космодрома во Французской Гвиане.

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Несмотря на Brexit, Великобритания остается активным членом ESA, хотя участие в программе наблюдения за климатом Copernicus временно было приостановлено.

Ожидается, что осенью 2025 г. ESA обратится к правительствам с запросом на увеличение финансирования, ссылаясь на вызовы безопасности и стратегическую необходимость автономного доступа Европы в космос.

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