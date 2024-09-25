Правительство освободило от налога на землю предприятия космической отрасли — Finance.ua

Правительство освободило от налога на землю предприятия космической отрасли Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Правительство освободило от налога на землю предприятия космической отрасли

Кабинет Министров освободил до 2033 года от уплаты земельного налога ряд предприятий космической отрасли.

Соответствующее постановление от 24 сентября 2024 г. № 1095 обнародовано на правительственном портале

Согласно документу, к перечню субъектов космической деятельности, освобождаемых от уплаты земельного налога на земельные участки производственного назначения, отнесены ГП «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. Н. Макарова», Павлоградский механический завод ГП «Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова» и ГП «Научно-производственное объединение «Павлоградский химический завод».

Срок, на который эти предприятия освобождены от уплаты налога на землю, продлен до 1 января 2033 года.

Укрінформ По материалам:

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