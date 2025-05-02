Трамп предлагает исторически рекордный бюджет на армию США — Finance.ua
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Трамп предлагает исторически рекордный бюджет на армию США

Мир
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Трамп предлагает исторически рекордный бюджет на армию США
Трамп предлагает исторически рекордный бюджет на армию США
Администрация Трампа готовит рекордный запрос на оборонное финансирование. В Конгрессе намечаются ожесточенные дебаты.
Об этом сообщает Bloomberg.
Президент США Дональд Трамп намерен подать в Конгресс запрос на финансирование национальной безопасности в размере 1,01 триллиона долларов США на 2026 финансовый год, который начнется 1 октября. Согласно данным представителей администрации, знающих документ, это более чем на 13% превышает показатель 2025 года.
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В приоритетах бюджета — проекты стратегического значения, в том числе противоракетная оборона «Золотой купол», кораблестроение, модернизация ядерного арсенала, обеспечение безопасности границ, а также повышение зарплат военнослужащих на 3,8%.
Как сообщается, запрос также охватывает вспомогательное финансирование для Министерства энергетики, Федерального бюро расследований и ряда других ведомств, и в целом соответствует 3,2% ВВП — на уровне 2024 финансового года.
Бюджет будет официально представлен в формате сокращенного запроса (skinny budget) в пятницу, 2 мая, что ознаменует начало бюджетного процесса в Конгрессе на 2026 год и определит основные финансовые приоритеты администрации.
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Запрос на финансирование Министерства обороны будет отдельно составлять 961 миллиард долларов, что значительно превышает утвержденный в январе уровень в 848,3 миллиарда долларов. Ранее администрация Джо Байдена прогнозировала на 2026 год оборонный бюджет на уровне 876,8 миллиарда.
Документ также включает часть из 150 миллиардов долларов, которые Конгресс планирует выделить как дополнительные «согласованные» оборонные расходы, дополняющие уже утвержденный пакет дискреционного финансирования.
Ожидается, что запрос вызовет споры в Конгрессе. Законодатели не раз критиковали Пентагон за неспособность пройти полный аудит. Согласно отчету Счетной палаты США, в период 2017—2024 годов в Министерстве обороны были выявлены случаи мошенничества на сумму не менее 10,8 миллиарда долларов.
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Министр обороны Пит Гегсет в соцсетях отметил, что, несмотря на исторически высокий объем запроса, ведомство намерено «расходовать каждый доллар налогоплательщиков разумно — на боеспособность и готовность».
Президент Трамп, в свою очередь, объяснил масштаб запроса ростом глобальных угроз.
«Мы должны строить армию. Мы очень внимательны к расходам, но армию мы должны строить», — сказал глава государства.
По материалам:
РБК-Україна
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