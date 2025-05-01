ВВП США за первый квартал упал впервые с 2022 года — Finance.ua

ВВП США за первый квартал упал впервые с 2022 года Сегодня 20:15 — Мир

Экономика США только что пережила худший квартал с 2022 года, поскольку значительные изменения в политике президента Дональда Трампа вызвали беспокойство среди потребителей и бизнеса.

Об этом сообщает CNN

Валовой внутренний продукт, измеряющий все товары и услуги, производимые в экономике, зафиксировал годовой темп роста -0,3% в первом квартале, сообщило Министерство торговли в среду.

Это резкое замедление по сравнению с 2,4% в четвертом квартале 2024 года и гораздо хуже, чем прогнозировали экономисты.

Администрация Трампа в последние месяцы проводила хаотичную тарифную политику, обостряя торговые отношения с Китаем и создавая напряженность среди американцев. Большинство экономистов считают, что масштабная попытка Трампа переформатировать глобальную торговлю, вероятно, будет способствовать росту инфляции в США и может спровоцировать даже рецессию.

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Снижение экономики было обусловлено увеличением торгового дефицита — что является следствием закупок, которые американцы делали на опережение, стремясь избежать тарифов Трампа — и сокращением государственных расходов, говорится в отчете. Импорт резко возрос: с -1,9% в четвертом квартале до 41,3% в первые три месяца года. Между тем экспорт рос на уровне 1,8%.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении «взаимных пошлин» в ответ на действия других стран мира. Трамп введет пошлины на импорт из всех стран мира — от 10% до 47%. В список также попала Украина, для нее будут установлены 10% пошлины на экспорт товаров в США.

Также Трамп поставил условия для отмены тарифов на импорт для Китая.

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