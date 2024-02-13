Еврокомиссия выделяет €1,8 миллиарда на гуманитарную помощь уязвимым странам — Finance.ua

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Еврокомиссия выделяет €1,8 миллиарда на гуманитарную помощь уязвимым странам

Мир
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Еврокомиссия выделяет €1,8 миллиарда на гуманитарную помощь уязвимым странам
Еврокомиссия выделяет €1,8 миллиарда на гуманитарную помощь уязвимым странам
Европейская комиссия объявила о выделении 1,8 миллиарда евро на оказание гуманитарной помощи для наиболее уязвимых стран мира в течение 2024 года.
Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.
«Поскольку, по имеющимся оценкам, около 300 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи в 2024 году, ЕС снова увеличил обязательства по поддержке наиболее уязвимого населения во всем мире. Еврокомиссия приняла первоначальный гуманитарный бюджет в текущем году в объеме более 1,8 миллиарда евро», — говорится в сообщении.
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Отмечается, что из этой суммы 115 миллионов евро будут направлены в Юго-Восточную Европу и в страны Восточного соседства ЕС, преимущественно для решения проблем, связанных с последствиями войны рф против Украины, а также для финансирования гуманитарных проектов в регионе Западных Балкан и Кавказа. Часть этих денег будет предназначена для Турции, которая сталкивается с гуманитарными последствиями кризиса в Сирии, а также на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения, которое произошло год назад.
Остальные суммы будут распределены между странами Африки, Ближнего Востока, Южной Азии, странами регионов Центральной и Северной Америки, а также Карибского бассейна.
Еврокомиссия в период с 1992 года предоставила гуманитарную помощь более чем 110 странам мира.
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Еврокомиссар по кризисному менеджменту Янез Ленарчич отметил, что в 2023 году глобальные финансовые потребности в гуманитарной помощи составили 56,7 миллиарда евро. Объемы гуманитарного финансирования, поступившие от стран мира, едва достигли 40 процентов от этой суммы.
«Эта глобальная ответственность не может падать только на плечи Европы. В 2023 году более 91 процента гуманитарных взносов получено только 20 доноров. Из них три крупнейших, включая Еврокомиссию, предоставили 58 процентов гуманитарного финансирования, которое получил мир… Важно, чтобы финансирование со стороны международного сообщества было более сбалансированным, с учетом возможностей каждой отдельной страны», — заявил Ленарчич.
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Как сообщалось, по оценке ООН потребности мира в гуманитарной помощи в 2024 году составляют не менее 46,4 миллиарда долларов, а количество людей, нуждающихся в гуманитарной помощи из-за конфликтов, климатических чрезвычайных ситуаций и экономических факторов, достигает почти 300 миллионов. Среди пяти регионов, наиболее нуждающихся в такой помощи, ООН определил Сирию (4,4 млрд долл.), Украину (3,1 млрд долл.), Афганистан (3 млрд долл.), Эфиопию (2,9 млрд долл.).) и Йемен (2,8 млрд долл.).
С 2022 года ЕС предоставил Украине экономическую, финансовую, военную и гуманитарную помощь на сумму около 88 миллиардов евро.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за рубежом

По материалам:
Укрінформ
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