Еврокомиссия выдала грант одной из крупнейших компаний по добыче гранита — Finance.ua
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Еврокомиссия выдала грант одной из крупнейших компаний по добыче гранита

Фондовый рынок
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Добывающая компания ПКФ Велта, ее научно-исследовательский центр «Велта РД Титан» и еще 10 европейских компаний и научных институтов консорциума получили грант на сумму 7,3 млн евро по программе Horizon.
Об этом сообщил генеральный директор ПКФ «Велта» Андрей Бродский.
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«Цель проекта — продемонстрировать усовершенствованные решения добычи и переработки критического сырья, а именно — титана, на всех этапах цепочки создания продукта с высокой добавленной стоимостью», — комментирует он событие.
Новость дублирует сайт Еврокомиссии, где можно увидеть список всех компаний, которые будут осваивать грант Еврокомиссии по украинскому титану.
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Программа будет действовать четыре года. Она охватывает всю производственную цепочку «Велты»: от добычи ильменитовой руды на Бирзуловском месторождении Кировоградской области до производства титанового порошка с низким углеродным следом на основе запатентованной компанией технологии Velta Ti Process.
Напомним, более года назад Андрей Бродский анонсировал инвестиции в производство титанового порошка из концентрата ильменита без хлорирования и высокотермической обработки. Планировалось, что завод по его производству будет расположен в США. Инвестиции составят $100 млн. Завод будет производить ежегодно по новой технологии около 1 тыс. тонн титанового порошка с возможностью расширения мощностей до 10 тыс. тонн в год.
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В 2023 году ПКФ «Велта» произвела 135 тыс. тонн ильменитового концентрата. Выручка компании за этот период составила 1,5 млрд. грн. В 1 полугодии 2024 г. «Велта» выпустила 48,4 тыс. тонн ильменитового концентрата. Проектные мощности компании на двух фабриках позволяют выпускать ежегодно 240 тыс. тонн преимущественно экспортируемого ильменитового концентрата.
По материалам:
НВ
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