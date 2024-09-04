Еврокомиссия выдала грант одной из крупнейших компаний по добыче гранита — Finance.ua

Еврокомиссия выдала грант одной из крупнейших компаний по добыче гранита Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

Добывающая компания ПКФ Велта, ее научно-исследовательский центр «Велта РД Титан» и еще 10 европейских компаний и научных институтов консорциума получили грант на сумму 7,3 млн евро по программе Horizon.

Об этом сообщил генеральный директор ПКФ «Велта» Андрей Бродский.

«Цель проекта — продемонстрировать усовершенствованные решения добычи и переработки критического сырья, а именно — титана, на всех этапах цепочки создания продукта с высокой добавленной стоимостью», — комментирует он событие.

Новость дублирует сайт Еврокомиссии, где можно увидеть список всех компаний, которые будут осваивать грант Еврокомиссии по украинскому титану.

Программа будет действовать четыре года. Она охватывает всю производственную цепочку «Велты»: от добычи ильменитовой руды на Бирзуловском месторождении Кировоградской области до производства титанового порошка с низким углеродным следом на основе запатентованной компанией технологии Velta Ti Process.

Напомним, более года назад Андрей Бродский анонсировал инвестиции в производство титанового порошка из концентрата ильменита без хлорирования и высокотермической обработки. Планировалось, что завод по его производству будет расположен в США. Инвестиции составят $100 млн. Завод будет производить ежегодно по новой технологии около 1 тыс. тонн титанового порошка с возможностью расширения мощностей до 10 тыс. тонн в год.

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В 2023 году ПКФ «Велта» произвела 135 тыс. тонн ильменитового концентрата. Выручка компании за этот период составила 1,5 млрд. грн. В 1 полугодии 2024 г. «Велта» выпустила 48,4 тыс. тонн ильменитового концентрата. Проектные мощности компании на двух фабриках позволяют выпускать ежегодно 240 тыс. тонн преимущественно экспортируемого ильменитового концентрата.

НВ По материалам:

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