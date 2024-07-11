Украинские ветераны получат гранты на развитие бизнеса на 25 млн грн — Finance.ua

Украинские ветераны получат гранты на развитие бизнеса на 25 млн грн Сегодня 16:38 — Личные финансы

Украинские ветераны получат гранты на развитие бизнеса на 25 млн грн

Еще 54 победителя определены по итогам двенадцатой в 2024 году волны подачи заявлений на гранты для ветеранов. Они получат 25 млн грн на начало или развитие своего бизнеса. Всего от старта ветеранского компонента грантовой программы «Собственное дело» уже 800 ветеранов и членов семей участников боевых действий получат гранты. В их бизнес государство инвестирует в общей сложности 368 млн грн.

Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.

«25 млн грн грантов на старт или развитие своего бизнеса получат 54 победителя очередной, двенадцатой, в этом году волны ветеранского компонента программы „Собственное дело“. Всего от старта этого направления программы уже 800 ветеранов и их супругов получили положительное решение о предоставлении гранта на общую сумму 368 млн грн», — отметила Татьяна Бережная.

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В процессе реализации своих бизнес-проектов они создадут полторы тысячи новых рабочих мест.

70% победителей программы запросили на собственное дело грант до полумиллиона гривен.

Гранты берут как ветераны, так и их супруги — 40% грантов получили жены или мужья участников боевых действий

Среди 54 победителей двенадцатой волны подачи заявлений на гранты 25 участников боевых действий и 29 членов семей ветеранов. 42 победителя получили грант размером до 500 тыс. грн, 10 — до 250 тыс. грн, 2 — до 1 млн грн.

Регионы. Больше всего грантополучателей из Винницкой, Киевской, Львовской, Житомирской областей. Самые популярные сферы, в которых планируют развивать свой бизнес грантополучатели — оптовая и розничная торговля, перерабатывающая промышленность, временное размещение и организация питания.

Что известно о программе

Согласно условиям программы, участники боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны, а также их супруги могут получить следующие гранты:

до 250 тыс грн, до 500 тыс. грн и до 1 млн грн — для ветерана при создании одного, двух и четырех рабочих мест соответственно;

до 250 тыс. грн и до 500 тыс. грн — для супруга ветерана при создании одного и двух рабочих мест соответственно;

При получении гранта от 500 тыс. грн до 1 млн грн ветеран должен быть зарегистрирован как ФЛП не менее 3 лет. Кроме того, такой грант предоставляется при софинансировании с получателем в соотношении 70/30, то есть получатель гранта должен вложить в свое дело 30% собственных средств, 70% средств предоставит государство в виде гранта.

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Заявки на получение гранта подаются через портал «Дія» вместе с бизнес-планом.

Напомним, правительственный проект является одной из составляющих политики «Сделано в Украине» и включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов для ветеранов их супругов, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства. Подать заявку на получение гранта могут как действующие предприниматели, так и люди, не имеющие опыта ведения бизнеса. Прием заявок на все направления программы «єРобота» продолжается. Подача заявки осуществляется через портал «Дія»

Программа предоставления грантов участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны и членам их семей на создание или развитие собственного бизнеса является составной частью флагманского проекта Министерства экономики Украины «Работа без барьеров», реализуемого на выполнение Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине.

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