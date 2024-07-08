В Украине появятся помощники ветеранов — Кабмин одобрил финансирование Сегодня 16:01 — Личные финансы

В Украине появятся помощники ветеранов — Кабмин одобрил финансирование

Кабинет Министров Украины принял постановление, которым обеспечивается финансирование проекта по внедрению специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц по всей территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Что предусматривает документ

Принятый документ определяет порядок, условия и механизм предоставления в 2024 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обеспечение реализации проекта. В частности, решает вопрос оплаты труда специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц.

На реализацию проекта в этом году предусмотрено 2 924 445,5 тысячи гривен.

Что известно о проекте

Проект по внедрению в Украине специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц разработало Минветеранов. Он будет функционировать по принципу «равный — равному», а в обязанности специалистов по сопровождению будет входить индивидуальное профессиональное сопровождение ветеранов и членов их семей в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни.

Они будут консультировать по вопросам трудоустройства, обучения, аспектов социальной защиты и реабилитации, улучшения состояния здоровья, реализации своих прав и льгот в различных сферах.

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«Речь идет о координационной поддержке Защитников и Защитниц в получении статусов, услуг и помощи, профессиональные консультации, где и как получить образование, пройти программы повышения квалификации или, например, получить подтверждение сертификатом навыков, куда трудоустроиться, в том числе и лицам с инвалидностью в результате войны и многие другие услуги. То есть специалист — информационно-консультационный партнер ветеранского сообщества. Все вопросы, все потребности, возникающие у ветеранов — должны находить сопровождение и поддержку со стороны таких специалистов. Также они будут анализировать проблематику, а мы, соответственно, на нее будем оперативно реагировать и исправлять», — отметил и.о. министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

В приоритете на должности специалистов по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц — ветераны и ветеранки, которые изъявят такое желание, а также члены их семей и семей павших Воинов.

Справка Finance.ua:

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30% ветеранов сейчас не могут найти работу, несмотря на то, что на рынке труда есть потребность в работниках;



правительство одобрило изменения в законодательство, которые позволят иметь только цифровое удостоверение ветерана в Дії без бумажного. Далее изменения должен принять парламент.



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