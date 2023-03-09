Еврокомиссия увеличивает годовой бюджет Erasmus+, выделяя 100 млн евро для украинцев — Finance.ua

Еврокомиссия увеличивает годовой бюджет Erasmus+, выделяя 100 млн евро для украинцев Сегодня 17:40 — Личные финансы

Еврокомиссия увеличивает годовой бюджет Erasmus+, выделяя 100 млн евро для украинцев

Европейская комиссия пересмотрела бюджет программы Erasmus+ на 2023 год, доведя общую сумму до 4,43 млрд евро в свете поддержки Украины, против которой россия ведет агрессию.

Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии, распространенном в четверг в Брюсселе.

«Общий бюджет программы на этот год был пересмотрен в сторону увеличения новой общей суммы в 4,43 млрд евро, что является самым высоким годовым финансовым объемом, когда-либо достигнутым программой Erasmus+», — говорится в сообщении.

В ЕК отметили, что пересмотренная рабочая программа охватывает начальные ассигнования в размере 100 млн евро из бюджета Erasmus+ на 2027 год для поддержки проектов, продвигающих образовательную деятельность и способствующих интеграции людей, спасающихся от войны в Украине, в новую среду обучения, а также деятельность, поддерживающую организации, учащихся и персонал в Украине.

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«Предполагаемые средства усилят деятельность, проводимую для украинцев, спасающихся от войны, за счет дополнительной поддержки организаций-бенефициаров Erasmus+. Финансируемые мероприятия могут варьироваться от курсов языковой и культурной интеграции, инструментов изучения языка, адресованных преподавателям или учащимся, до стипендий или общей финансовой поддержки во всех секторах Erasmus+ для учащихся и преподавателей», — пояснили в ЕК.

Кроме того, речь идет и об усилении международного аспекта Erasmus+ благодаря увеличению бюджета на 31 млн евро, которые будут направлены на реализацию проектов мобильности и наращивания потенциала в сфере высшего образования с целью поддержки проектов международного сотрудничества.

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Будет также оказана поддержка проекту структурной реформы, направленному на создание открытой цифровой образовательной среды с целью предоставления качественного образования и обучения студентов, поступающих в украинские учреждения высшего образования, для беженцев из Украины или студентов-внутренне перемещенных лиц.

«Это также предоставит образовательные возможности более широкому украинскому сообществу за рубежом на основе сотрудничества между украинскими и другими европейскими университетами», — отмечается в пресс-релизе.

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В ЕК сообщили, что на основании открытых конкурсов заявок на проекты любой государственный или частный орган, работающий в сфере образования, обучения, молодежи и спорта, может подать заявку на финансирование с помощью национальных агентств Erasmus+, расположенных во всех государствах-членах ЕС и в третьих странах, связанных с программой. «В рамках общего конкурса предложений Erasmus+ проходит несколько раундов подачи заявок. Следующий, ориентированный на партнерские отношения с дополнительным приоритетом для учащихся, преподавателей и сотрудников из Украины, откроется 22 марта 2023 года», — сообщает Еврокомиссия.

Созданная более 35 лет назад Erasmus+ является одной из самых знаковых программ ЕС, и на сегодняшний день в ней приняли участие более 13 миллионов человек. С общим бюджетом, доступным для Erasmus+ с 2021 по 2027 год, в размере 26,2 млрд евро, дополненным примерно 2,2 млрд евро из внешних инструментов ЕС, программа предназначена для поддержки еще большего количества участников и идей в Европе и за ее пределами.

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