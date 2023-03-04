Из какого региона выехало за границу больше всего беженцев (инфографика) — Finance.ua

Из какого региона выехало за границу больше всего беженцев (инфографика) Сегодня 13:26 — Личные финансы

Фото: https://www.facebook.com/YurijPoguliajko/

Больше всего беженцев выехало за границу из Запорожской области — 24% всего населения региона.

Об этом свидетельствует исследование ЦЭС о вынужденных мигрантах из Украины, опирающееся на данные социологического опроса украинцев за рубежом (кроме россии и беларуси).

Также много людей покинули Киев (20%) и Киевскую область (19%).

Из Харьковской области уехало 17%. И по 16% из Днепропетровской и Николаевской. Из Луганщины за границу выехало всего 1% населения.

Относительно немного украинцев покинули западные области Украины — не более 10% из каждой. Они обычно выбирали для жизни Чехию или Италию. А вот в Германии преобладают украинцы из восточных регионов.

До начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство вынужденных мигрантов проживало в городах (79%), остальные — в селах (12%) и поселках городского типа (9%).

Инфографика: ЦЭС

Справка Finance.ua:

чем дольше идет война, тем больше украинцев будут оставаться за границей, но они продолжат обслуживаться в украинских банках;

быстрая активация Евросоюзом Директивы ЕС о временной защите позволила людям, бежавшим от конфликта, устроиться, работать, путешествовать и получать доступ к услугам по всему ЕС. Но опрос показывает, что практические трудности остаются;

полное университетское или дальнейшее образование имеют 70% украинских беженцев. Это выше средних показателей стран ЕС.

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