Из какого региона выехало за границу больше всего беженцев (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Из какого региона выехало за границу больше всего беженцев (инфографика)

Личные финансы
194
Фото: https://www.facebook.com/YurijPoguliajko/
Фото: https://www.facebook.com/YurijPoguliajko/
Больше всего беженцев выехало за границу из Запорожской области — 24% всего населения региона.
Об этом свидетельствует исследование ЦЭС о вынужденных мигрантах из Украины, опирающееся на данные социологического опроса украинцев за рубежом (кроме россии и беларуси).
Также много людей покинули Киев (20%) и Киевскую область (19%).
Из Харьковской области уехало 17%. И по 16% из Днепропетровской и Николаевской. Из Луганщины за границу выехало всего 1% населения.
Относительно немного украинцев покинули западные области Украины — не более 10% из каждой. Они обычно выбирали для жизни Чехию или Италию. А вот в Германии преобладают украинцы из восточных регионов.
До начала полномасштабного вторжения подавляющее большинство вынужденных мигрантов проживало в городах (79%), остальные — в селах (12%) и поселках городского типа (9%).
Инфографика: ЦЭС
Инфографика: ЦЭС

Справка Finance.ua:

  • чем дольше идет война, тем больше украинцев будут оставаться за границей, но они продолжат обслуживаться в украинских банках;
  • быстрая активация Евросоюзом Директивы ЕС о временной защите позволила людям, бежавшим от конфликта, устроиться, работать, путешествовать и получать доступ к услугам по всему ЕС. Но опрос показывает, что практические трудности остаются;
  • полное университетское или дальнейшее образование имеют 70% украинских беженцев. Это выше средних показателей стран ЕС.
Чтобы чувствовать себя безопасно за рулем за границей, рекомендуем приобрести карту технической поддержки-Assistance. С ней можно не беспокоиться, что может не хватить бензина в дороге или пробить колесо. Карта станет вашей поддержкой в пути 24/7.

Заказать поддержку Finance.ua Assistance

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.