Кожен третій хоче повернутись: як українські біженці облаштувались у ЄС — опитування — Finance.ua

Кожен третій хоче повернутись: як українські біженці облаштувались у ЄС — опитування Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Швидка активація Євросоюзом Директиви ЄС про тимчасовий захист дозволила людям, які тікали від конфлікту, влаштуватися, працювати, подорожувати та отримувати доступ до послуг по всьому ЄС. Але опитування показує, що практичні труднощі залишаються.

Про це пише Агентство ЄС з основних прав (FRA).

В опитуванні взяли участь 14,5 тисячі біженців.

Третина біженців почувається частиною суспільства приймаючої країни, але також кожен третій хотів би повернутися до України.

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Які практичні проблеми залишаються в українців за кордоном:

Мова. 23% біженців у Європі відвідують мовні курси. При цьому незнання місцевої мови є основною причиною, через яку люди кидають навчання, не працюють або насилу отримують медичну допомогу.

Житло. Хоча 59% платять за своє житло, їм часто доводиться користуватися загальними зручностями: туалетом чи кухнею. Багатьом не вистачає усамітнення чи тихого місця для занять дітей.

Хоча 59% платять за своє житло, їм часто доводиться користуватися загальними зручностями: туалетом чи кухнею. Багатьом не вистачає усамітнення чи тихого місця для занять дітей. Освіта. 59% дітей відвідують онлайн-навчання в українській школі або навчаються самостійно із матеріалами чи підтримкою з України.

59% дітей відвідують онлайн-навчання в українській школі або навчаються самостійно із матеріалами чи підтримкою з України. Робота . Тільки 33% мають оплачувану роботу, а 33% жінок не працюють, тому що їм потрібно дбати про дітей чи літніх/хворих родичів. 48% кажуть, що їхня нова робота була нижчою за рівень їхньої освіти, а 30% кажуть, що їх експлуатували на роботі.

. Тільки 33% мають оплачувану роботу, а 33% жінок не працюють, тому що їм потрібно дбати про дітей чи літніх/хворих родичів. 48% кажуть, що їхня нова робота була нижчою за рівень їхньої освіти, а 30% кажуть, що їх експлуатували на роботі. Вартість життя. 79% біженців ледве зводять кінці з кінцями.

79% біженців ледве зводять кінці з кінцями. Здоров’я. 49% почуваються пригніченими після приїзду до країни перебування. 49% маленьких дітей відчувають труднощі зі сном та/або концентрацією уваги.

Опитування проводили у 10 країнах ЄС: Польщі, Німеччині, Чехії, Естонії, Болгарії Угорщини, Італії, Румунії, Словаччини та Іспанії.

Довідка Finance.ua:

Українські біженці мають платити податки з українських доходів;

За майже рік Німеччина прийняла понад мільйон українських біженців. Майже кожен п’ятий вже знайшов собі роботу в Німеччині, і з кожним місяцем їх дедалі більше. Ця частка значно вища, ніж серед біженців з інших країн;



Пенсіонери з України, які прибули до США після початку повномасштабної війни, зможуть отримувати державну пенсію Supplemental Security Income (SSI).



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