Українські біженці в США отримуватимуть пенсію та медстраховку — Finance.ua

Українські біженці в США отримуватимуть пенсію та медстраховку Сьогодні 15:43 — Особисті фінанси

Українські біженці в США отримуватимуть пенсію та медстраховку

Пенсіонери з України, які прибули до США після початку повномасштабної війни, зможуть отримувати державну пенсію Supplemental Security Income (SSI).

Про це повідомило Управління з питань переселення біженців Міністерства охорони здоров’я та соціальних служб США, передає Visit Ukraine Today.

SSI — це державна пенсія, яку виплачують малозабезпеченим людям, старшим за 65 років, та особам з інвалідністю.

Яка сума пенсії буде виплачуватися українцям

Сума виплати залежить від штату, в якому перебуває біженець. У 2023 році мінімальний розмір складатиме 914 доларів щомісяця для однієї людини або 1371 долар для подружжя.

Необхідні документи для оформлення пенсії

Для того, щоб подати заяву, зверніться до найближчого офісу «Social Security Administration». При собі потрібно мати:

паспорт;

форму I-94;

номер Social Security (якщо є);

інформацію про дохід і наявні заощадження;

інформацію про житлову ситуацію (договір оренди або інформацію про рідних, у кого мешкає заявник).

Якщо ви претендуєте на пенсію з інвалідності, потрібно надати інформацію про діагноз, лікування та контакти лікарів.

Повний перелік документів в залежності від ситуації доступний за посиланням

Які пільги стануть доступні біженцям з України у США

Українці не пенсійного віку можуть подавати заявку на отримання федеральних пільг, які діятимуть протягом року після отримання статусу тимчасового захисту. Отримати можна таку допомогу:

1. Фінансова підтримка через тимчасову допомогу нужденним сім’ям (TANF).

2. Медичне страхування через «Medicaid».

3. Допомога з харчовими продуктами у межах "Програми додаткової допомоги в галузі харчування (SNAP).

Додатково Управління з питань переселення біженців (ORR) допомагає з підготовкою до пошуку роботи та безпосередньо з працевлаштуванням, підтримує з вивченням англійської мови та консультує щодо отримання медичної допомоги.

Як українцям отримати допомогу у США

Звертайтеся до управління допомоги уряду штату, у якому перебуваєте, або до найближчого управління з переселення біженців. Список установ дивіться тут

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