70% українських біженців мають вищу освіту. Це вище за середні показники країн ЄС — Finance.ua

70% українських біженців мають вищу освіту. Це вище за середні показники країн ЄС Сьогодні 12:25 — Особисті фінанси

70% українських біженців мають вищу освіту. Це вище за середні показники країн ЄС

Повну університетську або подальшу освіту мають 70% українських біженців. Це вище за середні показники країн ЄС.

Про це пише Telegram-канал «Що з економікою?» з посиланням на дані економіста ЦЕС Максима Самойлюка.

Такий показник є набагато вищим не тільки за середній в країнах ЄС (де вищу освіту мають тільки 33,4% населення віком 25-64 років), але і за аналогічний показник в Ірландії (52,7%), Люксембурзі (50,5%) та Норвегії (47,2%). Ці країни є найосвіченішими та одними з найбагатших у Європі.

Читайте також Уряд Польщі готує зміни для тих, хто шукає роботу

«Незважаючи на розповсюджене уявлення, Україна не належить до найосвіченіших країн континенту. Частка населення старше 25 років, що здобули мінімум ступінь бакалавра, в Україні становить 29,7%. Сам по собі показник освіченості не свідчить про успішність країни: у Німеччині, наприклад, він не набагато вищий, ніж у нас (30,9%); а в Італії — взагалі всього 20%. Однак ми бачимо, що війна змушує тікати з України найбільш освічених громадян. Їх знання та досвід дуже знадобляться вдома, коли настане час повоєнної відбудови», — зазначив економіст.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.