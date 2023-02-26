70% українських біженців мають вищу освіту. Це вище за середні показники країн ЄС — Finance.ua

70% українських біженців мають вищу освіту. Це вище за середні показники країн ЄС
Повну університетську або подальшу освіту мають 70% українських біженців. Це вище за середні показники країн ЄС.
Про це пише Telegram-канал «Що з економікою?» з посиланням на дані економіста ЦЕС Максима Самойлюка.
Такий показник є набагато вищим не тільки за середній в країнах ЄС (де вищу освіту мають тільки 33,4% населення віком 25-64 років), але і за аналогічний показник в Ірландії (52,7%), Люксембурзі (50,5%) та Норвегії (47,2%). Ці країни є найосвіченішими та одними з найбагатших у Європі.
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«Незважаючи на розповсюджене уявлення, Україна не належить до найосвіченіших країн континенту. Частка населення старше 25 років, що здобули мінімум ступінь бакалавра, в Україні становить 29,7%. Сам по собі показник освіченості не свідчить про успішність країни: у Німеччині, наприклад, він не набагато вищий, ніж у нас (30,9%); а в Італії — взагалі всього 20%. Однак ми бачимо, що війна змушує тікати з України найбільш освічених громадян. Їх знання та досвід дуже знадобляться вдома, коли настане час повоєнної відбудови», — зазначив економіст.
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