Четыре группы беженцев из Украины: каковы условия их пребывания в Европе — Finance.ua

Четыре группы беженцев из Украины: каковы условия их пребывания в Европе Сегодня 12:00 — Личные финансы

По состоянию на конец 2022 года за рубежом (кроме россии и беларуси) находилось 3,8-4,7 млн украинских беженцев, многие могут не вернуться.

Об этом говорится в исследовании Центра экономических стратегий.

Подавляющее большинство украинцев, которые находятся за границей, — это женщины (наибольшая часть женщин 35–49 лет) и дети. Больше всего беженцев выехало в Польшу, Германию, Чехию и Италию. Из Запорожской области выехала почти четверть жителей, а из Киева и Киевской области — почти пятая часть. Значительная часть беженцев лишились большей части доходов после начала войны.

Четыре группы беженцев

Первая группа — это классические беженцы: преимущественно женщины среднего возраста с детьми, выехавшие в Польшу.

— это классические беженцы: преимущественно женщины среднего возраста с детьми, выехавшие в Польшу. Вторая группа — это квазитрудовые мигранты, выехавшие за границу не только из-за войны, но и для работы.

— это квазитрудовые мигранты, выехавшие за границу не только из-за войны, но и для работы. Третья группа — профессионалы, люди, которые чаще других групп работают по специальности и меньше готовы работать не по ней.

— профессионалы, люди, которые чаще других групп работают по специальности и меньше готовы работать не по ней. Четвертая группа — люди из зоны боевых действий: это украинцы, наиболее пострадавшие от войны.

Перспективы возвращения украинцев

Хотя подавляющее количество украинцев, которые сейчас находятся за границей, говорят, что планируют вернуться и предпочитают жизнь в Украине, на самом деле не все вернутся. Для этого есть много причин.

Во-первых, чем дольше будет длиться война, тем больше украинцев найдут работу за границей и адаптируются к жизни там.

Во-вторых, даже если жизнь в Украине нравится больше, чем жизнь за границей, некоторые украинцы считают, что перспективы для их детей лучше за границей, поэтому готовы терпеть временные неудобства ради будущего детей.

Кроме того, людям, выехавшим за границу из зоны боевых действий, может быть никуда возвращаться, поэтому возвращение зависит от быстрого восстановления их регионов или оказания поддержки для переезда в другие регионы Украины.

По расчетам Центра экономических стратегий, за границей могут остаться от 860 тыс. до 2,7 млн украинцев. Более склонны к возвращению пожилые люди, люди с более низким уровнем образования, а также те, кто работал до войны.

Невозвращение украинцев будет иметь существенное влияние на украинскую экономику, которая может потерять от 2,55 до 7,71% своего ВВП.

Два фактора, которые могут повлиять на то, вернутся ли украинцы, а именно как местные жители в других странах относятся к украинским беженцам, а также как украинцы адаптируются к рынкам труда ЕС.

Европейцы относятся к украинским беженцам в большинстве своем положительно, хотя некоторые украинцы отмечают, что со временем отношение несколько ухудшается.

Украинцы адаптируются к рынкам труда ЕС скорее беженцев предыдущих волн, что не удивительно, учитывая высокий уровень образования и квалификации украинцев, предоставление ЕС всем украинцам статуса временной защиты, который предоставляет право на работу сразу, а также готовность украинцев на дополнительные усилия для поиска работы.

😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего кошелька. 👇

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.