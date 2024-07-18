Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша почти на 4,2 млрд евро — Finance.ua

Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша почти на 4,2 млрд евро Сегодня 10:08

Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша почти на 4,2 млрд евро

Европейская комиссия согласовала выделение первого регулярного платежа в размере около 4,2 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Европейская комиссия поддерживает выделение Украине почти 4,2 млрд евро. Эта значительная помощь укрепит нашу макрофинансовую стабильность на фоне долгой борьбы за свободу», — сообщил Шмыгаль.

По его словам, после получения этих средств общая сумма финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility составит 12 млрд евро.

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«Благодарны Еврокомиссии за положительную оценку прогресса Украины и Президенту Урсуле фон дер Ляен за неизменную поддержку. Вместе проводим структурные реформы и работаем на пути к нашему общему будущему», — резюмировал премьер.

Напомним, Украина и ЕС подписали соглашение о грантовой поддержке на сумму 5,27 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility в течение следующих четырех лет, что поможет стабилизировать макроэкономическую и финансовую ситуацию в стране и предоставит ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики.

Справка Finance.ua:

Украина предприняла все необходимые действия для выполнения индикаторов второго квартала 2024 года, предусмотренных Планом Украины в рамках программы Ukraine Facility Евросоюза, и направила соответствующий запрос на €4,1 млрд в Еврокомиссию.

Еврокомиссия ожидает роста ВВП Украины на 6,2% после выполнения плана Ukraine Facility.



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