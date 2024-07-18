Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша почти на 4,2 млрд евро — Finance.ua
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Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша почти на 4,2 млрд евро

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Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша почти на 4,2 млрд евро
Еврокомиссия поддержала выделение Украине нового транша почти на 4,2 млрд евро
Европейская комиссия согласовала выделение первого регулярного платежа в размере около 4,2 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Европейская комиссия поддерживает выделение Украине почти 4,2 млрд евро. Эта значительная помощь укрепит нашу макрофинансовую стабильность на фоне долгой борьбы за свободу», — сообщил Шмыгаль.
По его словам, после получения этих средств общая сумма финансирования от ЕС в рамках Ukraine Facility составит 12 млрд евро.
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«Благодарны Еврокомиссии за положительную оценку прогресса Украины и Президенту Урсуле фон дер Ляен за неизменную поддержку. Вместе проводим структурные реформы и работаем на пути к нашему общему будущему», — резюмировал премьер.
Напомним, Украина и ЕС подписали соглашение о грантовой поддержке на сумму 5,27 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility в течение следующих четырех лет, что поможет стабилизировать макроэкономическую и финансовую ситуацию в стране и предоставит ресурсы для поддержки ключевых секторов экономики.

Справка Finance.ua:

  • Украина предприняла все необходимые действия для выполнения индикаторов второго квартала 2024 года, предусмотренных Планом Украины в рамках программы Ukraine Facility Евросоюза, и направила соответствующий запрос на €4,1 млрд в Еврокомиссию.
  • Еврокомиссия ожидает роста ВВП Украины на 6,2% после выполнения плана Ukraine Facility.
По материалам:
Finance.ua
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