ЄК очікує зростання ВВП України на 6,2% після виконання плану Ukraine Facility — Finance.ua

ЄК очікує зростання ВВП України на 6,2% після виконання плану Ukraine Facility Сьогодні 20:43 — Казна та Політика

ЄК очікує зростання ВВП України на 6,2% після виконання плану Ukraine Facility

Єврокомісія очікує зростання ВВП України на 6,2% після виконання плану Ukraine Facility.

Про це повідомила заступниця директора Української служби Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення (DG NEAR) Європейської Комісії Марлен Мадсен під час Конференції з відбудови України.

Вона наголосила, що план включає 69 реформ, які допоможуть України швидко інтегруватися з європейським ринком.

У межах програми також хочуть навчити українську владу співпрацювати з донорами й отримати спільне бачення зростання у коротко- та середньостроковому вимірі.

«Це стане потужним інструментом, який допоможе впоратися з усіма запитами та умовами різних донорів, щоб уряд насправді був рушієм усіх процесів задля отримання економічного зростання якомога швидше», — прокоментувала Мадсен.

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