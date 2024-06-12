ЄК очікує зростання ВВП України на 6,2% після виконання плану Ukraine Facility — Finance.ua
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ЄК очікує зростання ВВП України на 6,2% після виконання плану Ukraine Facility

Казна та Політика
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ЄК очікує зростання ВВП України на 6,2% після виконання плану Ukraine Facility
ЄК очікує зростання ВВП України на 6,2% після виконання плану Ukraine Facility
Єврокомісія очікує зростання ВВП України на 6,2% після виконання плану Ukraine Facility.
Про це повідомила заступниця директора Української служби Генерального директорату з питань сусідства та переговорів щодо розширення (DG NEAR) Європейської Комісії Марлен Мадсен під час Конференції з відбудови України.
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Вона наголосила, що план включає 69 реформ, які допоможуть України швидко інтегруватися з європейським ринком.
У межах програми також хочуть навчити українську владу співпрацювати з донорами й отримати спільне бачення зростання у коротко- та середньостроковому вимірі.
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«Це стане потужним інструментом, який допоможе впоратися з усіма запитами та умовами різних донорів, щоб уряд насправді був рушієм усіх процесів задля отримання економічного зростання якомога швидше», — прокоментувала Мадсен.
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