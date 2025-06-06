Еврокомиссия официально утвердила новые квоты на украинскую сельхозпродукцию — Finance.ua

Еврокомиссия официально утвердила новые квоты на украинскую сельхозпродукцию Сегодня 12:04

Еврокомиссия официально утвердила новые квоты на украинскую сельхозпродукцию

Европейская Комиссия утвердила новые квоты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ). Новые правила вступают в силу 6 июня и будут действовать до конца 2025 года.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Что и сколько разрешили экспортировать

Во второй половине 2025 года Украина сможет беспошлинно поставлять в ЕС:

пшеницу, муку и меслин — до 583,33 тыс. тонн;

кукурузу — 379,167 тыс. тонн;

ячмень — 204,167 тыс. тонн.

Все эти объемы рассчитаны по формуле «7/12», которая соответствует семи месяцам действия регламента с июня по декабрь.

Также установлены ограничения на:

мясо птицы — 52,511 тыс. тонн, из которых 4/7 можно экспортировать с 6 июня по 30 сентября, а 3/7 — с 1 октября по 31 декабря;

говядину — 7 тыс. тонн по такой же схеме;

яйца — 3500 тонн;

молоко и сливки — 5833 тонн;

сухое молоко — 2917 тонн;

сливочное масло — 1750 тонн.

Это решение стало частью обновленного пакета временных автономных торговых мер (ATM), введенного ЕС для поддержки украинского экспорта на фоне войны. В то же время, Еврокомиссия учла интересы фермеров стран ЕС и применила защитные механизмы.

Первые торговые послабления для Украины были введены в июне 2022 года — тогда отменили пошлины, квоты и другие ограничения. Эти мероприятия уже дважды продлевали — в 2023 и 2024 годах.

Министр аграрной политики Виталий Коваль заявил, что возвращение к довоенным квотам может стоить Украине от 2,8 до 3,5 миллиарда евро в 2025 году. Он подчеркнул, что именно агросектор сейчас обеспечивает до 70% ВВП страны, поэтому поддержка экспорта критически важна.

Напомним, Нацбанк оценил потери валютной выручки по завершении «торгового безвиза». Во второй половине 2025 года Украина недополучит около $800 миллионов валютной выручки после завершения «торгового безвиза».

Министерство экономики оценивает потенциальные потери украинских экспортеров из-за отмены режима беспошлинной свободной торговли с Евросоюзом в 2,9 млрд евро в год. Негативный вклад в рост ВВП Украины в результате отмены торговых преференций ЕС оценивается в -0,98 процентного пункта.

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