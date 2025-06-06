Еврокомиссия официально утвердила новые квоты на украинскую сельхозпродукцию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еврокомиссия официально утвердила новые квоты на украинскую сельхозпродукцию

0
Еврокомиссия официально утвердила новые квоты на украинскую сельхозпродукцию
Еврокомиссия официально утвердила новые квоты на украинскую сельхозпродукцию
Европейская Комиссия утвердила новые квоты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ). Новые правила вступают в силу 6 июня и будут действовать до конца 2025 года.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

Что и сколько разрешили экспортировать

Во второй половине 2025 года Украина сможет беспошлинно поставлять в ЕС:
  • пшеницу, муку и меслин — до 583,33 тыс. тонн;
  • кукурузу — 379,167 тыс. тонн;
  • ячмень — 204,167 тыс. тонн.
Все эти объемы рассчитаны по формуле «7/12», которая соответствует семи месяцам действия регламента с июня по декабрь.
Читайте также
Также установлены ограничения на:
  • мясо птицы — 52,511 тыс. тонн, из которых 4/7 можно экспортировать с 6 июня по 30 сентября, а 3/7 — с 1 октября по 31 декабря;
  • говядину — 7 тыс. тонн по такой же схеме;
  • яйца — 3500 тонн;
  • молоко и сливки — 5833 тонн;
  • сухое молоко — 2917 тонн;
  • сливочное масло — 1750 тонн.
Это решение стало частью обновленного пакета временных автономных торговых мер (ATM), введенного ЕС для поддержки украинского экспорта на фоне войны. В то же время, Еврокомиссия учла интересы фермеров стран ЕС и применила защитные механизмы.
Первые торговые послабления для Украины были введены в июне 2022 года — тогда отменили пошлины, квоты и другие ограничения. Эти мероприятия уже дважды продлевали — в 2023 и 2024 годах.
Читайте также
Министр аграрной политики Виталий Коваль заявил, что возвращение к довоенным квотам может стоить Украине от 2,8 до 3,5 миллиарда евро в 2025 году. Он подчеркнул, что именно агросектор сейчас обеспечивает до 70% ВВП страны, поэтому поддержка экспорта критически важна.
Напомним, Нацбанк оценил потери валютной выручки по завершении «торгового безвиза». Во второй половине 2025 года Украина недополучит около $800 миллионов валютной выручки после завершения «торгового безвиза».
Министерство экономики оценивает потенциальные потери украинских экспортеров из-за отмены режима беспошлинной свободной торговли с Евросоюзом в 2,9 млрд евро в год. Негативный вклад в рост ВВП Украины в результате отмены торговых преференций ЕС оценивается в -0,98 процентного пункта.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems