Еврокомиссия официально утвердила новые квоты на украинскую сельхозпродукцию — Finance.ua

Еврокомиссия официально утвердила новые квоты на украинскую сельхозпродукцию
Европейская Комиссия утвердила новые квоты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в рамках Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (УВЗСТ). Новые правила вступают в силу 6 июня и будут действовать до конца 2025 года.
Об этом пишет «Интерфакс-Украина».
Что и сколько разрешили экспортировать
Во второй половине 2025 года Украина сможет беспошлинно поставлять в ЕС:
- пшеницу, муку и меслин — до 583,33 тыс. тонн;
- кукурузу — 379,167 тыс. тонн;
- ячмень — 204,167 тыс. тонн.
Все эти объемы рассчитаны по формуле «7/12», которая соответствует семи месяцам действия регламента с июня по декабрь.
Также установлены ограничения на:
- мясо птицы — 52,511 тыс. тонн, из которых 4/7 можно экспортировать с 6 июня по 30 сентября, а 3/7 — с 1 октября по 31 декабря;
- говядину — 7 тыс. тонн по такой же схеме;
- яйца — 3500 тонн;
- молоко и сливки — 5833 тонн;
- сухое молоко — 2917 тонн;
- сливочное масло — 1750 тонн.
Это решение стало частью обновленного пакета временных автономных торговых мер (ATM), введенного ЕС для поддержки украинского экспорта на фоне войны. В то же время, Еврокомиссия учла интересы фермеров стран ЕС и применила защитные механизмы.
Первые торговые послабления для Украины были введены в июне 2022 года — тогда отменили пошлины, квоты и другие ограничения. Эти мероприятия уже дважды продлевали — в 2023 и 2024 годах.
Министр аграрной политики Виталий Коваль заявил, что возвращение к довоенным квотам может стоить Украине от 2,8 до 3,5 миллиарда евро в 2025 году. Он подчеркнул, что именно агросектор сейчас обеспечивает до 70% ВВП страны, поэтому поддержка экспорта критически важна.
Напомним, Нацбанк оценил потери валютной выручки по завершении «торгового безвиза». Во второй половине 2025 года Украина недополучит около $800 миллионов валютной выручки после завершения «торгового безвиза».
Министерство экономики оценивает потенциальные потери украинских экспортеров из-за отмены режима беспошлинной свободной торговли с Евросоюзом в 2,9 млрд евро в год. Негативный вклад в рост ВВП Украины в результате отмены торговых преференций ЕС оценивается в -0,98 процентного пункта.
Поделиться новостью