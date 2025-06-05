Евросоюз продлил на 3 года «торговый безвиз» для украинских железа и стали — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Евросоюз продлил на 3 года «торговый безвиз» для украинских железа и стали

Казна и Политика
22
Евросоюз продлил на 3 года «торговый безвиз» для украинских железа и стали
Евросоюз продлил на 3 года «торговый безвиз» для украинских железа и стали
Совет ЕС продлил действие благоприятного режима торговли с Украиной железом и изделиями из стали.
Об этом сообщается на сайте Европейского совета, передает Укринформ.
Такое решение было принято, чтобы поддержать экономику Украины в условиях российской агрессии.
«Совет ЕС принял сегодня регуляторные правила, которые продлевают приостановку защитных мер ЕС против железа и стали, чтобы поддержать экономику Украины на фоне российской агрессивной войны. Цель: облегчить вызовы, с которыми сталкиваются украинские производители вследствие войны»,
сказано в сообщении.

В то же время Европейская комиссия может приостановить выполнение регуляторного акта по отдельным изделиям на срок до 12 месяцев.
Такое решение может быть принято, если импорт этой продукции из Украины будет угрожать стабильности производства европейской промышленности.

Сроки

Регуляторные правила о приостановлении защитных мер против железа и стали из Украины вступят в силу 6 июня и будут применяться в течение 3 лет.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems