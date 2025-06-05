Евросоюз продлил на 3 года «торговый безвиз» для украинских железа и стали — Finance.ua

Евросоюз продлил на 3 года «торговый безвиз» для украинских железа и стали Сегодня 13:10 — Казна и Политика

Евросоюз продлил на 3 года «торговый безвиз» для украинских железа и стали

Совет ЕС продлил действие благоприятного режима торговли с Украиной железом и изделиями из стали.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета , передает Укринформ.

Такое решение было принято, чтобы поддержать экономику Украины в условиях российской агрессии.

«Совет ЕС принял сегодня регуляторные правила, которые продлевают приостановку защитных мер ЕС против железа и стали, чтобы поддержать экономику Украины на фоне российской агрессивной войны. Цель: облегчить вызовы, с которыми сталкиваются украинские производители вследствие войны», сказано в сообщении.

В то же время Европейская комиссия может приостановить выполнение регуляторного акта по отдельным изделиям на срок до 12 месяцев.

Такое решение может быть принято, если импорт этой продукции из Украины будет угрожать стабильности производства европейской промышленности.

Сроки

Регуляторные правила о приостановлении защитных мер против железа и стали из Украины вступят в силу 6 июня и будут применяться в течение 3 лет.

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