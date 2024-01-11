Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Volvo и Renault — Finance.ua

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Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Volvo и Renault

Фондовый рынок
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Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Volvo и Renault
Еврокомиссия одобрила создание совместного предприятия Volvo и Renault
Европейская комиссия (ЕК) объявила, что разрешила в соответствии с европейским законодательством создать совместное предприятие (СП) Volvo Business Services International AB и Renault SAS.
«Комиссия пришла к выводу, что предусмотренная концентрация не создаст проблем для конкуренции, учитывая ограниченное положение на рынке в результате предлагаемой сделки. Заявленная операция была рассмотрена в рамках упрощенной процедуры контроля над слияниями», — говорится в сообщении ЕК, опубликованном во вторник в Брюсселе.
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Также сообщается, что сделка касается главным образом «разработки, производства и продаж легких утилитарных электрических автомобилей, а также предоставления логистических услуг».
Между тем, в октябре 2023 года сообщалось, что автопроизводители Volvo Group и Renault Group, а также французский логистический оператор CMA CGM планируют создать совместное предприятие для выпуска фургонов с электрическим двигателем.
Шведский и французский автоконцерны инвестируют в СП по 300 млн евро ($316,5 млн) в течение следующих трех лет и получат по 50% акций будущего предприятия.
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CMA CGM, со своей стороны, намерена вложить в проект 120 млн евро.
При одобрении сделки регуляторами стороны учредят СП уже в начале 2024 года, а запуск производства состоится в 2026 году.
Модельный ряд будет представлен электрофургонами в разном кузовном исполнении, оснащенными новейшим программным обеспечением (ПО), позволяющим отслеживать доставку грузов и оценивать экономическую эффективность перевозок.
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Использование этого ПО позволит компаниям-операторам сократить профильные расходы на 30%, отмечают участники сделки.
«Мы наблюдаем растущий спрос на чистый, эффективный и безопасный городской транспорт. Партнерство и сотрудничество — ключевые факторы для удовлетворения этого спроса», — заявил генеральный директор Volvo Мартин Лундстедт. Новая компания получит собственный фирменный стиль и будет базироваться во Франции.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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