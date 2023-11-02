Самый дешевый электрокар Volvo бьет рекорды продаж — Finance.ua

Самый дешевый электрокар Volvo бьет рекорды продаж Сегодня 04:57 — Фондовый рынок

Самый дешевый электрокар Volvo бьет рекорды продаж

Новая модель кроссовера EX30 от шведской компании Volvo стала настоящим бестселлером на глобальном рынке. Производитель не справляется с большим спросом и уже расширяет мощности выпуска новинки. Сообщает издание «Твоя Машина».

Volvo EX30 был представлен вживую в 2023 году. Первые поставки анонсированы на конец года, но предварительные заказы уже бьют все рекорды. Производство кроссовера было налажено на китайском заводе компании, но в Гетеборге уже осознали, что этого недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на электрокар. В результате было решено развернуть сборку EX30 на мощностях в Бельгии, где уже собирают Volvo XC40 и C40.

Стоимость Volvo EX30 начинается от 36 000 долларов. В базовой комплектации авто оснащается 272-сильным двигателем, в топовом — агрегатом на 428 лошадиных сил. Запас хода кроссовера достигает 480 км.

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Твоя машина По материалам:

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