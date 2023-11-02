Самый дешевый электрокар Volvo бьет рекорды продаж — Finance.ua

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Самый дешевый электрокар Volvo бьет рекорды продаж

Фондовый рынок
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Самый дешевый электрокар Volvo бьет рекорды продаж
Самый дешевый электрокар Volvo бьет рекорды продаж
Новая модель кроссовера EX30 от шведской компании Volvo стала настоящим бестселлером на глобальном рынке. Производитель не справляется с большим спросом и уже расширяет мощности выпуска новинки. Сообщает издание «Твоя Машина».
Volvo EX30 был представлен вживую в 2023 году. Первые поставки анонсированы на конец года, но предварительные заказы уже бьют все рекорды. Производство кроссовера было налажено на китайском заводе компании, но в Гетеборге уже осознали, что этого недостаточно, чтобы удовлетворить спрос на электрокар. В результате было решено развернуть сборку EX30 на мощностях в Бельгии, где уже собирают Volvo XC40 и C40.
Стоимость Volvo EX30 начинается от 36 000 долларов. В базовой комплектации авто оснащается 272-сильным двигателем, в топовом — агрегатом на 428 лошадиных сил. Запас хода кроссовера достигает 480 км.
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По материалам:
Твоя машина
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