Volvo отключила российских пользователей от своих онлайн-сервисов — Finance.ua

Volvo отключила российских пользователей от своих онлайн-сервисов 14.10.2023, 01:36 — Фондовый рынок

Volvo отключила российских пользователей от своих онлайн-сервисов

Шведский концерн Volvo прекратил доступ российских пользователей к своим онлайн-сервисам, включая программы для дилеров VIDA и частично мобильного сервиса Volvo On Call.

Об этом сообщает российский сайт iXBT.com.

Дилеры заявляют, что не смогут выполнить некоторые работы, например кодировать новые ключи.

Читайте также Volvo прекратит выпускать дизельные автомобили с 2024 года

Мобильное приложение и сервис Volvo On Call пока еще не были полностью приостановлены, но владельцы заметили, что последняя версия программы не работает. Также наблюдаются сбои на некоторых моделях смартфонов и в работе тех или иных функций.

Сообщается, что проблемы касаются машин Volvo нового поколения, а для моделей, не требующих интернет-соединения и удаленных баз данных, практически ничего не поменяется.

Ранее подобные решения принимали Mercedes-Benz, Audi, BMW и Jaguar Land Rover.

28 февраля 2022 года шведский производитель Volvo заявил, что закрывает все свое производство и продажу в россии из-за нападения москвы на Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.