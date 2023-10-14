Volvo отключила российских пользователей от своих онлайн-сервисов — Finance.ua

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Volvo отключила российских пользователей от своих онлайн-сервисов

Фондовый рынок
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Volvo отключила российских пользователей от своих онлайн-сервисов
Volvo отключила российских пользователей от своих онлайн-сервисов
Шведский концерн Volvo прекратил доступ российских пользователей к своим онлайн-сервисам, включая программы для дилеров VIDA и частично мобильного сервиса Volvo On Call.
Об этом сообщает российский сайт iXBT.com.
Дилеры заявляют, что не смогут выполнить некоторые работы, например кодировать новые ключи.
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Мобильное приложение и сервис Volvo On Call пока еще не были полностью приостановлены, но владельцы заметили, что последняя версия программы не работает. Также наблюдаются сбои на некоторых моделях смартфонов и в работе тех или иных функций.
Сообщается, что проблемы касаются машин Volvo нового поколения, а для моделей, не требующих интернет-соединения и удаленных баз данных, практически ничего не поменяется.
Ранее подобные решения принимали Mercedes-Benz, Audi, BMW и Jaguar Land Rover.
28 февраля 2022 года шведский производитель Volvo заявил, что закрывает все свое производство и продажу в россии из-за нападения москвы на Украину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Espreso.tv
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