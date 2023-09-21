Volvo прекратит выпускать дизельные автомобили с 2024 года — Finance.ua

Volvo прекратит выпускать дизельные автомобили с 2024 года Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Volvo прекратит выпускать дизельные автомобили с 2024 года

Шведский бренд Volvo намерен снять с производства все дизельные автомобили. Все оставшиеся модели снимут с производства до начала 2024 года.

Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Во время Недели климата в Нью-Йорке представители Volvo заявили, что всего через несколько месяцев будет построен последний автомобиль бренда с дизельным двигателем.

Главные причины такого решения — изменение рыночного спроса и ужесточение норм вредных выбросов. В будущем автопроизводитель сосредоточится на выпуске электрических моделей.

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Последним дизельным двигателем Volvo стал 2,0-литровый 4-цилиндровый турбированный мотор мощностью от 150 до 235 л.с. Им оснащаются разные модели в версиях D3, D4 и D5.

В Volvo признались, что эпоха дизельных двигателей в Европе подходит к концу. Теперь же самыми популярными автомобилями станут электрокары и гибридные модели.

Volvo будет выпускать исключительно электрические автомобили с 2030 года. Бренд стремится добиться углеродной нейтральности к 2040 году.

Фокус По материалам:

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