Volvo прекратит выпускать дизельные автомобили с 2024 года — Finance.ua

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Volvo прекратит выпускать дизельные автомобили с 2024 года

Технологии&Авто
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Volvo прекратит выпускать дизельные автомобили с 2024 года
Volvo прекратит выпускать дизельные автомобили с 2024 года
Шведский бренд Volvo намерен снять с производства все дизельные автомобили. Все оставшиеся модели снимут с производства до начала 2024 года.
Об этом рассказали на сайте Carscoops.
Во время Недели климата в Нью-Йорке представители Volvo заявили, что всего через несколько месяцев будет построен последний автомобиль бренда с дизельным двигателем.
Главные причины такого решения — изменение рыночного спроса и ужесточение норм вредных выбросов. В будущем автопроизводитель сосредоточится на выпуске электрических моделей.
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Последним дизельным двигателем Volvo стал 2,0-литровый 4-цилиндровый турбированный мотор мощностью от 150 до 235 л.с. Им оснащаются разные модели в версиях D3, D4 и D5.
В Volvo признались, что эпоха дизельных двигателей в Европе подходит к концу. Теперь же самыми популярными автомобилями станут электрокары и гибридные модели.
Volvo будет выпускать исключительно электрические автомобили с 2030 года. Бренд стремится добиться углеродной нейтральности к 2040 году.
По материалам:
Фокус
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