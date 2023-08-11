Geely и Volvo показали спортивный электромобиль с большим запасом хода (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Geely и Volvo показали спортивный электромобиль с большим запасом хода (фото)

Технологии&Авто
21
Geely и Volvo показали спортивный электромобиль с большим запасом хода (фото)
Geely и Volvo показали спортивный электромобиль с большим запасом хода (фото), Фото: Zeekr
Линейку электромобиля Zeekr 001 пополнит новая заряженная версия FR. Она отличается новым кузовным обвесом и сможет проехать более 600 км на одном заряде.
Об этом рассказали на сайте Automotive News Europe.
Zeekr 001 FR станет самой быстрой модификацией электромобиля. Внешне она отличается новым кузовным обвесом с карбоновыми деталями.
Позади появятся большой спойлер и диффузор из углеволокна. Еще одной отличительной чертой новинки станут красные контрастные элементы на кузове.
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
Zeekr 001 FR получил улучшенную подвеску, чтобы проходить повороты на более высокой скорости. В интерьере также можно заметить несколько изменений по сравнению со стандартной моделью.
Новинку могут оснастить двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. Такую силовую установку можно найти на топовом Zeekr 001.
Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 3,5 секунды. Максимальная скорость пока неизвестна.
Ожидается, что цена Zeekr 001 FR составит около 1 миллиона юаней (138 600 долларов). Заряженный электромобиль представят на мероприятии ZEEKR Technology Evolution Day.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.