Geely и Volvo показали спортивный электромобиль с большим запасом хода (фото) — Finance.ua

Geely и Volvo показали спортивный электромобиль с большим запасом хода (фото) 11.08.2023, 01:26 — Технологии&Авто

Geely и Volvo показали спортивный электромобиль с большим запасом хода (фото), Фото: Zeekr

Линейку электромобиля Zeekr 001 пополнит новая заряженная версия FR. Она отличается новым кузовным обвесом и сможет проехать более 600 км на одном заряде.

Об этом рассказали на сайте Automotive News Europe.

Zeekr 001 FR станет самой быстрой модификацией электромобиля. Внешне она отличается новым кузовным обвесом с карбоновыми деталями.

Позади появятся большой спойлер и диффузор из углеволокна. Еще одной отличительной чертой новинки станут красные контрастные элементы на кузове.

Фото: Zeekr

Zeekr 001 FR получил улучшенную подвеску, чтобы проходить повороты на более высокой скорости. В интерьере также можно заметить несколько изменений по сравнению со стандартной моделью.

Новинку могут оснастить двумя электромоторами суммарной мощностью 544 л.с. Такую силовую установку можно найти на топовом Zeekr 001.

Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать около 3,5 секунды. Максимальная скорость пока неизвестна.

Ожидается, что цена Zeekr 001 FR составит около 1 миллиона юаней (138 600 долларов). Заряженный электромобиль представят на мероприятии ZEEKR Technology Evolution Day.

Фокус По материалам:

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