Geely и Volvo создали стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Geely и Volvo создали стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото)

Технологии&Авто
48
Geely и Volvo создали стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото)
Geely и Volvo создали стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото)
Geely расширяет линейку своего нового электрического бренда Jiyue. К кроссоверу 01 присоединился лифтбек 07. Электромобиль поступит в продажу с 2024 года по цене примерно от 35 000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Geely и Volvo создали стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото)
Новый Jiyue 07 — модель D-класса длиной около 4,7−4,8 м, то есть можно сравнить с Tesla Model 3. Его элегантный внешний вид уже отметили международной наградой Red Dot Design. В авто обтекаемый силуэт с изогнутой крышей, стреловидные фары и фонари. Вместо дверных ручек предусмотрены сенсорные кнопки в стойках крыши.
Geely и Volvo создали стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото)
В салоне установлен руль-штурвал и широкий изогнутый дисплей. Оснащение включает электропакет, набор систем безопасности и беспроводную зарядку смартфонов.
Электромобиль Jiyue 07 построен на платформе SEA, разработанной совместно с Volvo. Ее используют новый Volvo EX30, а также электрокары Zeekr.
Geely и Volvo создали стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото)
Новый Jiyue 07 будет предложен в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 544-сильной версиях. На выбор предложат аккумуляторные батареи емкостью 71,4 и 100 кВт∙ч: в первом случае запас хода составит около 550 км, во втором — более 700 км.
Кстати, выбрать обязательное страхование автогражданской ответственности можно прямо на Finance.ua.

Выбрать полис ОСАГО 🚗

По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.