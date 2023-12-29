Geely и Volvo создали стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото) — Finance.ua

Geely и Volvo создали стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото) Сегодня 05:35 — Технологии&Авто

Geely и Volvo создали стильного конкурента Tesla за $35 000 (фото)

Geely расширяет линейку своего нового электрического бренда Jiyue. К кроссоверу 01 присоединился лифтбек 07. Электромобиль поступит в продажу с 2024 года по цене примерно от 35 000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый Jiyue 07 — модель D-класса длиной около 4,7−4,8 м, то есть можно сравнить с Tesla Model 3. Его элегантный внешний вид уже отметили международной наградой Red Dot Design. В авто обтекаемый силуэт с изогнутой крышей, стреловидные фары и фонари. Вместо дверных ручек предусмотрены сенсорные кнопки в стойках крыши.

В салоне установлен руль-штурвал и широкий изогнутый дисплей. Оснащение включает электропакет, набор систем безопасности и беспроводную зарядку смартфонов.

Электромобиль Jiyue 07 построен на платформе SEA, разработанной совместно с Volvo. Ее используют новый Volvo EX30, а также электрокары Zeekr.

Новый Jiyue 07 будет предложен в заднеприводной 272-сильной и полноприводной 544-сильной версиях. На выбор предложат аккумуляторные батареи емкостью 71,4 и 100 кВт∙ч: в первом случае запас хода составит около 550 км, во втором — более 700 км.

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Фокус По материалам:

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