Еврокомиссия не готова разблокировать 700 млн евро для Венгрии — Finance.ua

Еврокомиссия не готова разблокировать 700 млн евро для Венгрии Сегодня 11:45 — Мир

Еврокомиссия не готова разблокировать 700 млн евро для Венгрии

Исполнительные власти Европейского Союза не готовы разблокировать помощь на восстановление Венгрии в размере 700 млн евро. Будапешт не получит эти средства, пока правительство Виктора Орбана не решит вопросы, связанные с верховенством права и предвзятостью судебной системы.

Об этом пишет Euractiv

Отмечается, что Венгрия все еще ожидает средств из Фонда восстановления и устойчивости ЕС, который был создан после пандемии COVID.

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Во вторник, 21 ноября комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время выступления в Европейском парламенте приветствовал новый венгерский закон, который должен устранить обеспокоенность ЕС относительно независимости судебной системы. Он назвал его «важным шагом в правильном направлении».

«Однако это не конец процесса. Венгрии также необходимо завершить сопутствующие шаги по имплементации», — подчеркнул Рейндерс.

В то же время комиссар по бюджету Йоханнес Ган сказал евродепутатам, что «в Венгрии уже произошли некоторые ценные изменения. Например, сейчас существует активный орган по вопросам добродетели, появились способы обжаловать решение прокурора не возбуждать дело, а у OLAF (Европейское бюро по борьбе с мошенничеством) теперь есть усиленные структуры сотрудничества в Венгрии».

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«Диалог с Венгрией особенно интенсивен в вопросах, касающихся предотвращения рисков конфликта интересов в правлениях трастов, представляющих общественный интерес, и объема полномочий вновь созданного органа по вопросам добродетели», — добавил чиновник.

Издание отмечает, что дебаты в Европейском парламенте состоялись после того, как партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» подала на рассмотрение парламента законопроект о «защите национального суверенитета» с целью защиты от того, что она назвала ненадлежащим политическим вмешательством со стороны иностранных лиц или групп. Документ также сопровождался запуском кампании с критикой президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

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«Очевидно, что Венгрия не достигла эффективного или достаточного прогресса в выполнении условий независимости судебной власти. На самом деле, венгерское правительство, кажется, прилагает больше усилий для саботажа и срыва реформ, чем для их реализации», — подчеркнул депутат Европейской народной партии Йерун Ленаэрс.

Несмотря на то, что Венгрия является членом Европейского Союза, власти страны неоднократно отличались поступками, противоречащими политике блока. В частности, страна не выступает против санкций в отношении рф, не поддерживает предоставление помощи Украине, а ее ключевые персоны ездят на встречи с российским руководством.

Ранее СМИ писали, что Орбан решил вынести конфронтацию с ЕС на новый уровень. Венгерский премьер начал национальное обсуждение о связи дальнейшей помощи ЕС Украине с разблокированием средств от ЕС для его страны.

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УНІАН По материалам:

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