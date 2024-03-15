Еврокомиссия начала анализ законов Украины в сфере финансов на соответствие нормам ЕС — Finance.ua

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Еврокомиссия начала анализ законов Украины в сфере финансов на соответствие нормам ЕС

Казна и Политика
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Еврокомиссия начала анализ законов Украины в сфере финансов на соответствие нормам ЕС
Еврокомиссия начала анализ законов Украины в сфере финансов на соответствие нормам ЕС
В четверг, 14 марта, начался официальный скрининг Европейской комиссии для Украины по переговорному разделу 9 «Финансовые услуги».
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
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«Проведение Европейской Комиссией скрининга предусматривает анализ степени соответствия национального законодательства актам ЕС», — говорится в сообщении.
Скрининг состоит из двух этапов:
  1. разъяснительные встречи, в ходе которых представители Европейской Комиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС по переговорным разделам и отвечают на вопросы государства — кандидата на вступление в ЕС;
  2. двусторонние встречи, на которых государство-кандидат представляет состояние имплементации законодательства ЕС по переговорным разделам и планы согласования национального законодательства с европейским законодательством до момента приобретения полноправного членства в ЕС.
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Раздел 9 «Финансовые услуги» касается актов права ЕС относительно:
  • пруденциального регулирования и надзора за банками;
  • восстановления и урегулирования банков; системы гарантирования вкладов;
  • страхования;
  • устойчивого финансирования;
  • цифровых денег (в том числе виртуальных активов);
  • рынка ценных бумаг и услуг.
Заместитель Председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук рассказал о последних достижениях Украины по приведению регулирования финансового сектора в соответствие со стандартами ЕС и о значительном фокусе на этом в обновленной в прошлом году Стратегии развития финансового сектора.
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Также он анонсировал подготовленный и направленный заранее украинской стороной перечень вопросов, касающихся аспектов внедрения положений актов ЕС в национальное законодательство.
«Мы рассчитываем получить необходимые разъяснения и увереннее двигаться дальше. С нашей стороны мы приложим все усилия для поддержки евроинтеграционного темпа и прохождения скрининга в максимально короткие сроки», — сказал Николайчук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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