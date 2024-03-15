Еврокомиссия начала анализ законов Украины в сфере финансов на соответствие нормам ЕС — Finance.ua

Еврокомиссия начала анализ законов Украины в сфере финансов на соответствие нормам ЕС
В четверг, 14 марта, начался официальный скрининг Европейской комиссии для Украины по переговорному разделу 9 «Финансовые услуги».
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.
«Проведение Европейской Комиссией скрининга предусматривает анализ степени соответствия национального законодательства актам ЕС», — говорится в сообщении.
Скрининг состоит из двух этапов:
- разъяснительные встречи, в ходе которых представители Европейской Комиссии рассказывают о ключевых актах права ЕС по переговорным разделам и отвечают на вопросы государства — кандидата на вступление в ЕС;
- двусторонние встречи, на которых государство-кандидат представляет состояние имплементации законодательства ЕС по переговорным разделам и планы согласования национального законодательства с европейским законодательством до момента приобретения полноправного членства в ЕС.
Раздел 9 «Финансовые услуги» касается актов права ЕС относительно:
- пруденциального регулирования и надзора за банками;
- восстановления и урегулирования банков; системы гарантирования вкладов;
- страхования;
- устойчивого финансирования;
- цифровых денег (в том числе виртуальных активов);
- рынка ценных бумаг и услуг.
Заместитель Председателя Национального банка Украины Сергей Николайчук рассказал о последних достижениях Украины по приведению регулирования финансового сектора в соответствие со стандартами ЕС и о значительном фокусе на этом в обновленной в прошлом году Стратегии развития финансового сектора.
Также он анонсировал подготовленный и направленный заранее украинской стороной перечень вопросов, касающихся аспектов внедрения положений актов ЕС в национальное законодательство.
«Мы рассчитываем получить необходимые разъяснения и увереннее двигаться дальше. С нашей стороны мы приложим все усилия для поддержки евроинтеграционного темпа и прохождения скрининга в максимально короткие сроки», — сказал Николайчук.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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