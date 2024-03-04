Когда Украина может получить переговорную рамку по вступлению в Европейский союз — Finance.ua

Когда Украина может получить переговорную рамку по вступлению в Европейский союз
В декабре лидеры стран-членов ЕС на саммите в Брюсселе одобрили начало переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.
Фактически переговоры о вступлении Украины в ЕС пока не начались, поскольку сейчас ведется скрининг украинского законодательства на соответствие требованиям ЕС, а также формируется переговорная рамка.
Украина может получить переговорную рамку по вступлению в Европейский союз уже в марте этого года.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.
«Сегодня мы находимся на этапе получения соответствующей переговорной рамки от Еврокомиссии. Надеюсь, что в марте мы ее получим. Мы также работаем над началом переговоров с Еврокомиссией, с Евросоюзом о вступлении Украины. 35 разделов», — заявил он.
Премьер отметил, что переговоры будут предусматривать проведение соответствующего скрининга.
«Я считаю, что будут разделы довольно сложные. Но первым мы просили ЕК и дали это предложение на границе с Польшей начать скрининг аграрной сферы. Этот скрининг будет состоять из трех направлений, из трех кластеров. Поговорили об этом с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен в ходе ее визита в Киев буквально недавно»,
— заявил Шмыгаль.
Он надеется, что это изменит подход Еврокомиссии.
«И что действительно нам скрининг аграрный дадут для того, чтобы мы продемонстрировали, что мы экспортируем в Европу товар, аграрную продукцию надлежащего качества, что статистика наша соответствует правде, действующим условиям, реальности. И это даст нам безусловно твердую почву для того, чтобы мы имели абсолютно жесткие цифры и статистику и скрининг в разговоре с нашими соседями, нашими партнерами, в частности с Польшей», — отметил он.
Кроме того, Шмыгаль убежден, что в текущем году мы откроем переговоры с Евросоюзом.
«Мы, конечно же, работаем над тем, чтобы это произошло уже в марте — переговорная рамка и открытие первого скрининга. Первых шагов по переговорам. Соответственно это такой себе юридически крайний шаг перед непосредственно политическим решением о принятии страны в ЕС», — заявил премьер.
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