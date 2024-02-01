Евросоюз в этом году предоставит Украине военную помощь на 21 млрд евро — Finance.ua

Евросоюз в этом году предоставит Украине военную помощь на 21 млрд евро
За года с начала полномасштабного российского вторжения Евросоюз и его страны-члены вместе передали Украине военное оборудование, оружие и боеприпасы на сумму 28 миллиардов евро, а в 2024 году объем такой помощи составит 21 миллиард евро.
Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран Европейского Союза заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.
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«Мы обменялись со странами-членами обобщенными данными о нашей поддержке для Украины. С начала российского вторжения, почти 2 года назад, Европейский Союз и страны-члены вместе предоставили Украине военное оборудование на 28 миллиардов евро. Это не проект, не намерение, это реальность на данный момент», — сказал Жозеп Боррель.
«Мы спросили у стран-членов об их обязательствах на этот год — и я все еще получил полного ответа. Но многие страны-члены уже представили свои взносы. Я могу сказать, что они, по меньшей мере, будут равны 21 миллиарду евро, которые будут бюджетом для военной помощи для Украины в 2024 году. То есть, в течение одного года минимальный показатель — потому что некоторые страны-члены еще определяются — будет составлять 21 миллиард по сравнению с 28 миллиардами в течение первых двух лет», — добавил Высокий представитель ЕС.
Боррель сообщил, что европейские министры получили обновленную информацию о ситуации на поле боя с российским агрессором, а также о первоочередных потребностях и приоритетах Украины от министра обороны Рустема Умерова.
«Мы говорили о нашей военной помощи для Украины. Я подтвердил срочность такой помощи. Срочность — это ключевое слово для того, чтобы согласовать дальнейшую военную поддержку Украины на ближайший и более длительный период», — отметил Жозеп Боррель.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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