ЕС планирует создать новый фонд военной помощи Украине на €20 млрд — Bloomberg Сегодня 12:15 — Казна и Политика

ЕС планирует создать новый фонд военной помощи Украине на €20 млрд — Bloomberg

Дипломаты ЕС на этой неделе приступят к рассмотрению нового плана, который позволяет разблокировать военную помощь Украине.

Об этом пишут Bloomberg WSJ со ссылкой на проект плана.

План предусматривает создание специального фонда, в который направят €6,5 млрд из Европейского фонда мира, а также будут в 2024—2027 годах ежегодно передавать по €5 млрд.

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Новый механизм позволит использовать деньги фонда для компенсации расходов стран ЕС на общие закупки оружия для Украины — беспилотников, ракет для ПВО и боеприпасов. Часть средств также будет направлена ​​на подготовку украинских военных в ЕС.

Как отмечает WSJ, после одобрения нового плана, страны ЕС смогут вернуть в свои бюджеты более 20 млрд евро из фондов Евросоюза в обмен на «десятки миллиардов евро» военной помощи, которую они предоставят Украине в следующие четыре года.

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Отмечается, что страны ЕС уже в 2024 году смогут получить компенсацию за военную помощь в размере 7,5 млрд евро.

Лидеры ЕС могут рассмотреть предложение о новом плане на саммите 1 февраля.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения рф в Украину страны ЕС одобрили семь пакетов военной помощи Киеву на общую сумму €3,5 млрд, а также выделили €2 млрд на поставку боеприпасов. В то же время правительство Венгрии заблокировало восьмой пакет военной помощи Украине.

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