Посол Украины в ЕС назвал три варианта обхода вето Венгрии на €50 млрд финпомощи Украине от ЕС — Finance.ua

Посол Украины в ЕС назвал три варианта обхода вето Венгрии на €50 млрд финпомощи Украине от ЕС Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Посол Украины в ЕС назвал три варианта обхода вето Венгрии на €50 млрд финпомощи Украине от ЕС

На саммите ЕС 1 февраля Венгрия может снова наложить вето на предоставление Украине €50 млрд на 2024−2027 годы в рамках программы Ukraine Facility. Но есть как минимум три варианта предоставления финансовой помощи без согласия Венгрии.

Об этом в интервью Forbes рассказал посол Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

Сейчас предлагается вариант, А — создать фонд для Украины, который будет действовать четыре года в рамках бюджета ЕС. Венгрия может налагать на него вето, но есть альтернативные пути.

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Вариант Б — внебюджетный фонд, куда государства-члены могут вносить вклады. Другой — Еврокомиссия может заимствовать помощь под свою гарантию. Еще один — макрофинансовая помощь, то есть периодические заимствования от Еврокомиссии под гарантии.

Вариант, А — более дешевый и более удобный, поэтому ему отдается предпочтение, говорит Ченцов. Венгрия понимает, что есть альтернативы для обхождения ее вето. И как любая страна не сможет играть в вето постоянно. «Думаю, что будет принят вариант А», — считает посол.

В финальном решении могут быть предохранители или положения о периодическом пересмотре показателей, добавляет Ченцов. В прошлом году ЕС предоставил около 18 млрд евро для покрытия бюджетного дефицита — в этом году ориентировочно будут такие же показатели.

В дальнейшем сумма заимствований будет зависеть от потребностей. «Надеемся, экономика [Украины] заработает и потребности в заимствованиях снизятся», — заключает посол.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросовета 14 декабря заблокировал выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024−2027 годы. С тех пор Еврокомиссия пытается решить эту проблему. Она становится еще более актуальной, если учесть, что безвыходная ситуация в Конгрессе США означает неопределенность в поддержке Киева со стороны Вашингтона.

Судьбу программы лидеры ЕС будут обсуждать на внеочередном саммите 1 февраля.

Первоочередными требованиями Орбана было разблокирование средств (около 20 млрд евро), которые ЕС заморозил Венгрии за недемократические практики в стране.

Сейчас Орбан готов снять вето, если финансирование Украины будет пересматриваться ежегодно, говорят источники Politico. По данным FT, ЕС готов к уступкам. Но также готовит резервный план на сумму до 20 млрд евро для Украины с использованием структуры долга, которая позволяет обойти вето Орбана.

Еврокомиссия также готова проводить ежегодный аудит помощи и ввести пункт об «экстренном торможении», согласно которому любая страна сможет вынести серьезные опасения по поводу выплат Украине на обсуждение саммита лидеров ЕС. Однако это не даст Венгрии дополнительной возможности ветировать финансирование, подчеркивает FT.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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