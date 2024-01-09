Венгрия выдвинула требование в обмен на снятие вето на 50 миллиардов евро помощи Украине — Finance.ua

Венгрия выдвинула требование в обмен на снятие вето на 50 миллиардов евро помощи Украине Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Венгрия выдвинула требование в обмен на снятие вето на 50 миллиардов евро помощи Украине

Венгрия может снять вето на пакет помощи от Евросоюза Украине в размере 50 млрд евро при условии, что финансирование будет пересматриваться каждый год.

Как говорится в публикации Politico , ссылающейся на собственные источники в дипломатических кругах ЕС, Будапешт заявил, что может снять вето при условии, что Европейский совет утвердит голосование за выделение средств на ежегодной основе.

Как отмечает издание, такая лазейка позволит венгерскому премьер-министру Виктору Орбану блокировать финансирование Украины ежегодно, а для разблокирования выторговать себе от Брюсселя какие-то выгоды.

В материале говорится, что Венгрия сформулировала это предложение во время встречи 27 бюджетных экспертов ЕС и направила соответствующий документ Совету ЕС, где председательствует Бельгия.

По словам источника, знакомого с ходом переговоров, согласно венгерскому предложению, ЕС ежегодно будет предоставлять Украине 12,5 млрд евро в виде грантов и кредитов, что за четыре года составит предложенные Еврокомиссией 50 млрд евро.

Некоторые европейские дипломаты скептически относятся к подобному предложению, несмотря на смену риторики Венгрии, которая ранее выступала категорически против выделения денег Киеву в любом виде. Они подчеркнули, что такое предложение от Венгрии не может обеспечить предсказуемости относительно помощи для Украины.

«Семилетний бюджет ЕС — это многолетняя структура, мы не можем делать это из года в год», — прокомментировал один из дипломатов.

Вопрос финансирования Украины со стороны Евросоюза будет обсуждаться в следующую среду на встрече послов стран-членов ЕС.

Напомним, на последнем саммите Евросоюза Венгрия ветировала решение о выделении финансовой помощи Украине. Тогда в Эстонии и Бельгии были уверены, что ЕС удастся предоставить помощь Украине в 2024 году. В Ирландии было предложено найти «обходной путь», если не удастся достичь соглашения со всеми странами-членами ЕС.

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По данным Financial Times, в ЕС уже готовится резервный план для выделения новой помощи Украине на сумму до 20 млрд евро. А в Германии в конце 2023 заверили, что Украина получит помощь в размере 50 млрд евро от Евросоюза, несмотря на позицию Венгрии.

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УНІАН По материалам:

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