НБУ прогнозирует ежегодное уменьшение финансовой помощи Украине со стороны международных партнеров — Finance.ua
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НБУ прогнозирует ежегодное уменьшение финансовой помощи Украине со стороны международных партнеров

Казна и Политика
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НБУ прогнозирует ежегодное уменьшение финансовой помощи Украине со стороны международных партнеров
НБУ прогнозирует ежегодное уменьшение финансовой помощи Украине со стороны международных партнеров
В этом году Украина должна получить 37 млрд долларов международной финансовой помощи. Однако в последующие годы эта сумма будет уменьшаться.
Об этом заявил член Совета Национального Банка Украины Василий Фурман на брифинге 31 января.
Он отметил, что в 2023 году Украина получила 43 млрд долларов международной финансовой помощи. В следующем году, по прогнозам НБУ, размер этой помощи уменьшится до 25 млрд долларов.
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«Это базовый сценарий. Я уверен, что Украина готова к этому», — говорит Фурман.
Он пояснил, что макрофинансовая помощь, которую Украине выделяют международные партнеры, очень важна, и благодаря этой поддержке в прошлом году макроситуация для украинских банков была благоприятной.
Фурман также отметил рост украинского ВВП в течение 2023 года на 5,7% вместо прогнозируемого 1%. В этом году ожидается прирост на 3,6%
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Инфляция в Украине в начале 2023 составила 27%. Сейчас она составляет 5%. Во втором полугодии, по прогнозам НБУ, она будет на уровне чуть больше 8%, однако все равно будет «умеренной и контролируемой».
Напомним, ранее Министерство финансов сообщило, что государственный долг Украины вырос до 5,5 трлн гривен, что является историческим максимумом. В прошлом году долг вырос в долларовом выражении на 33,9 млрд долларов или на 30,4%.
В целом, с начала полномасштабного вторжения государственный долг увеличился почти вдвое. Наибольшее влияние на рост задолженности в 2023 году оказало получение макрофинансовой помощи (льготных кредитов) от ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
hromadske
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