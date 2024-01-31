НБУ прогнозирует ежегодное уменьшение финансовой помощи Украине со стороны международных партнеров — Finance.ua

НБУ прогнозирует ежегодное уменьшение финансовой помощи Украине со стороны международных партнеров Сегодня 19:01 — Казна и Политика

НБУ прогнозирует ежегодное уменьшение финансовой помощи Украине со стороны международных партнеров

В этом году Украина должна получить 37 млрд долларов международной финансовой помощи. Однако в последующие годы эта сумма будет уменьшаться.

Об этом заявил член Совета Национального Банка Украины Василий Фурман на брифинге 31 января.

Он отметил, что в 2023 году Украина получила 43 млрд долларов международной финансовой помощи. В следующем году, по прогнозам НБУ, размер этой помощи уменьшится до 25 млрд долларов.

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«Это базовый сценарий. Я уверен, что Украина готова к этому», — говорит Фурман.

Он пояснил, что макрофинансовая помощь, которую Украине выделяют международные партнеры, очень важна, и благодаря этой поддержке в прошлом году макроситуация для украинских банков была благоприятной.

Фурман также отметил рост украинского ВВП в течение 2023 года на 5,7% вместо прогнозируемого 1%. В этом году ожидается прирост на 3,6%

Инфляция в Украине в начале 2023 составила 27%. Сейчас она составляет 5%. Во втором полугодии, по прогнозам НБУ, она будет на уровне чуть больше 8%, однако все равно будет «умеренной и контролируемой».

Напомним, ранее Министерство финансов сообщило , что государственный долг Украины вырос до 5,5 трлн гривен, что является историческим максимумом. В прошлом году долг вырос в долларовом выражении на 33,9 млрд долларов или на 30,4%.

В целом, с начала полномасштабного вторжения государственный долг увеличился почти вдвое. Наибольшее влияние на рост задолженности в 2023 году оказало получение макрофинансовой помощи (льготных кредитов) от ЕС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

hromadske По материалам:

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