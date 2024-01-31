Инспекторы усилят контроль за использованием международной помощи — Finance.ua

Инспекторы усилят контроль за использованием международной помощи Сегодня 17:42 — Казна и Политика

Инспекторы усилят контроль за использованием международной помощи

Главная инспекция Министерства обороны Украины и Офис Генерального инспектора Министерства обороны США подписали Меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

Подписание этого документа состоялось во время встречи главы минобороны Украины Рустема Умерова и Генерального Инспектора Министерства обороны США Роберта Сторча.

Что предполагает меморандум:

обмен актуальной информацией для выявления, подтверждения и предотвращения мошенничества или коррупции, которая влияет или касается безопасностной помощи, которую предоставляет США;

проведение совместных мероприятий по выявлению, подтверждению и предотвращению мошенничества и коррупции;

создание механизма взаимной передачи запросов, касающихся расследований и мер в пределах полномочий и юрисдикции сторон;

проведение периодических встреч для определения приоритетных направлений сотрудничества для достижения общих целей.

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Умеров также рассказал американской стороне об институциональных трансформациях: внедрение действенной системы надзора, менеджмента рисков, соответствия, предотвращения коррупции в сфере закупок, внедрения инструментов демократического контроля в сфере обороны и т. д.

«До конца апреля у нас будет стопроцентная уверенность, что все надзорные механизмы будут внедрены и система будет работать», — заверил Рустем Умеров.

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