Инспекторы усилят контроль за использованием международной помощи — Finance.ua

Инспекторы усилят контроль за использованием международной помощи
Главная инспекция Министерства обороны Украины и Офис Генерального инспектора Министерства обороны США подписали Меморандум о взаимопонимании.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.
Подписание этого документа состоялось во время встречи главы минобороны Украины Рустема Умерова и Генерального Инспектора Министерства обороны США Роберта Сторча.
Что предполагает меморандум:
- обмен актуальной информацией для выявления, подтверждения и предотвращения мошенничества или коррупции, которая влияет или касается безопасностной помощи, которую предоставляет США;
- проведение совместных мероприятий по выявлению, подтверждению и предотвращению мошенничества и коррупции;
- создание механизма взаимной передачи запросов, касающихся расследований и мер в пределах полномочий и юрисдикции сторон;
- проведение периодических встреч для определения приоритетных направлений сотрудничества для достижения общих целей.
Умеров также рассказал американской стороне об институциональных трансформациях: внедрение действенной системы надзора, менеджмента рисков, соответствия, предотвращения коррупции в сфере закупок, внедрения инструментов демократического контроля в сфере обороны
и т. д.
«До конца апреля у нас будет стопроцентная уверенность, что все надзорные механизмы будут внедрены и система будет работать», — заверил Рустем Умеров.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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