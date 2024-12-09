Еврокомиссар призывает выделить 100 млрд евро на оборону — Finance.ua

Еврокомиссар призывает выделить 100 млрд евро на оборону Сегодня 19:30 — Мир

Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс предложил выделить в следующем семилетнем бюджете ЕС около 100 миллиардов евро на оборону.

Об этом пишет Politico.

Это предложение является значительным увеличением по сравнению с действующим семилетним бюджетом более 1 триллиона евро, где на оборону предусмотрено лишь 10 миллиардов. Кубилюс назвал эту идею «амбициозной», подчеркнув, что изменения в приоритетах ЕС вызваны российским вторжением в Украину.

Читайте также ЕС формирует новый оборонный фонд на сумму €1,5 млрд

В своем первом интервью в должности Кубилюс, бывший двукратный премьер-министр Литвы, отметил важность поддержки Украины для победы в войне.

«Мы должны быть готовы к возможной российской агрессии. Если мы терпим поражение в Украине, то риск российской военной агрессии против стран-членов ЕС возрастет», — заявил он.

Кубилюс также отметил, что россия продолжает вести гибридную войну, и подчеркнул, что ЕС лучше подготовлен к конвенционной обороне, чем к защите «сознания людей».

Читайте также Украина за 10 месяцев потратила на оборону 1,6 трлн гривен

Для восстановления оборонной промышленности Европы после десятилетий застоя ЕС требуются значительные средства. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее предлагала увеличить оборонные расходы Европы на 500 миллиардов евро в течение следующего десятилетия.

Кубилюс предположил, что новые средства могут поступить из расширения бюджета ЕС, общего долга или облегчения правил инвестиций для таких учреждений, как Европейский инвестиционный банк.

Он также поддержал предложение исключить расходы на оборону из ограничений ЕС по дефициту бюджета стран-членов, которые сейчас составляют 3% ВВП.

Одной из главных задач Кубилюса является улучшение координации оборонной промышленности ЕС, которая до сих пор остается фрагментированной.

Кубилюс подчеркнул, что Европе нужна гибкость, ведь многие ключевые вооружения, такие как системы дальнего поражения, просто не производятся в странах ЕС. «Мы должны покупать у США или других партнеров, если не можем обеспечить себя самостоятельно», — добавил он.

Новый подход ЕС к россии предполагает более тесное сотрудничество с НАТО. Кубилюс призвал ориентироваться на отчет НАТО о дефиците оборонных способностей, который требует создания 49 новых бригад, 1500 танков и 1000 артиллерийских установок.

«Авторитарные режимы объединяются, и мы также должны объединиться», — подытожил Кубилюс, отметив необходимость готовиться к потенциальному конфликту.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.