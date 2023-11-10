Евродепутаты требуют усилить контроль над соблюдением санкций против россии — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Евродепутаты требуют усилить контроль над соблюдением санкций против россии

48
Евродепутаты требуют усилить контроль над соблюдением санкций против россии
Евродепутаты требуют усилить контроль над соблюдением санкций против россии
Европейский парламент принял резолюцию, в которой требует усиления контроля на уровне ЕС за соблюдением санкций против россии, а также больше усилий по ограничению возможностей москвы их обходить.
Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.
В частности, в резолюции европарламентарии выражают обеспокоенность по поводу существующих лазеек в санкционном режиме Евросоюза против россии.
«Отмечая беспрецедентный характер ограничительных мер ЕС, члены Европарламента обеспокоены отсутствием надлежащего правоприменения и попытками подорвать усилия по стратегическому ослаблению российской экономической и промышленной базы, а также препятствовать способности страны вести войну», — говорится в документе.
Читайте также
Также в резолюции отмечается, что россия, в частности, способна обходить ограничение цен на нефть, ведь импорт нефтепродуктов, производимых из российской нефти из таких стран, как Индия, резко возрос, что по сути создало обходной путь для российской нефти в ЕС.
Евродепутаты также отмечают, что важные западные компоненты все еще попадают в россию через такие страны как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Кыргызстан и Сербия. Они обеспокоены торговлей критически важными для войны товарами между странами-членами ЕС и россией, а также сообщениями о том, что такие страны как Азербайджан «отбеливают российский газ» для экспорта в ЕС.
Читайте также
В тексте резолюции также подчеркивается, что Европейский Союз все еще остается одним из крупнейших клиентов россии на ископаемом топливе из-за продолжающихся импортов трубопроводного газа и СПГ, а также из-за различных исключений из запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов.
«ЕС должен сотрудничать с G7, чтобы существенно снизить предельную цену на российскую нефть и нефтепродукты, наложить полный запрет на импорт российского сжиженного газа, а также импорт топлива и других нефтепродуктов из других стран», — говорится в документе.
Читайте также
Европарламент также хочет, чтобы ЕС запретил транспортировку российской нефти и СПГ через территорию ЕС и ввел ограничения по ценам и объемам импорта в ЕС российских и белорусских удобрений.
Кроме того, депутаты хотят, чтобы Еврокомиссия и страны-члены ЕС расширили санкции, включив в них полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортированных россией в ЕС.
Евросоюз также должен изучить правовые пути, позволяющие конфисковать замороженные российские активы и использовать их для восстановления Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.