Евродепутаты требуют усилить контроль над соблюдением санкций против россии — Finance.ua

Евродепутаты требуют усилить контроль над соблюдением санкций против россии Сегодня 09:12

Евродепутаты требуют усилить контроль над соблюдением санкций против россии

Европейский парламент принял резолюцию, в которой требует усиления контроля на уровне ЕС за соблюдением санкций против россии, а также больше усилий по ограничению возможностей москвы их обходить.

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

В частности, в резолюции европарламентарии выражают обеспокоенность по поводу существующих лазеек в санкционном режиме Евросоюза против россии.

«Отмечая беспрецедентный характер ограничительных мер ЕС, члены Европарламента обеспокоены отсутствием надлежащего правоприменения и попытками подорвать усилия по стратегическому ослаблению российской экономической и промышленной базы, а также препятствовать способности страны вести войну», — говорится в документе.

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Также в резолюции отмечается, что россия, в частности, способна обходить ограничение цен на нефть, ведь импорт нефтепродуктов, производимых из российской нефти из таких стран, как Индия, резко возрос, что по сути создало обходной путь для российской нефти в ЕС.

Евродепутаты также отмечают, что важные западные компоненты все еще попадают в россию через такие страны как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Кыргызстан и Сербия. Они обеспокоены торговлей критически важными для войны товарами между странами-членами ЕС и россией, а также сообщениями о том, что такие страны как Азербайджан «отбеливают российский газ» для экспорта в ЕС.

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В тексте резолюции также подчеркивается, что Европейский Союз все еще остается одним из крупнейших клиентов россии на ископаемом топливе из-за продолжающихся импортов трубопроводного газа и СПГ, а также из-за различных исключений из запрета на импорт сырой нефти и нефтепродуктов.

«ЕС должен сотрудничать с G7, чтобы существенно снизить предельную цену на российскую нефть и нефтепродукты, наложить полный запрет на импорт российского сжиженного газа, а также импорт топлива и других нефтепродуктов из других стран», — говорится в документе.

Европарламент также хочет, чтобы ЕС запретил транспортировку российской нефти и СПГ через территорию ЕС и ввел ограничения по ценам и объемам импорта в ЕС российских и белорусских удобрений.

Кроме того, депутаты хотят, чтобы Еврокомиссия и страны-члены ЕС расширили санкции, включив в них полный запрет на продажу и огранку алмазов российского происхождения или реэкспортированных россией в ЕС.

Евросоюз также должен изучить правовые пути, позволяющие конфисковать замороженные российские активы и использовать их для восстановления Украины.

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