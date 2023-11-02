США ввели новые антироссийские санкции: в пакет попали банки и конструктор БПЛА «Ланцет» — Finance.ua

США ввели новые антироссийские санкции: в пакет попали банки и конструктор БПЛА «Ланцет»
США ввели очередной пакет антироссийских санкций, в который вошли 130 физических и юридических лиц из россии.
Об этом сообщает Министерство финансов США.
«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) продолжает разрушать сети и каналы, с помощью которых россия пытается поддерживать свою армию», — говорится в сообщении.
Санкции сосредоточены на физических и юридических лицах, способствующих войне россии против Украины, предоставляя россии крайне необходимые технологии и оборудование от третьих стран.
Кроме того, очередные ограничительные меры направлены против внутренней промышленной базы россии, стремящейся переосмыслить себя как сторонника российской военной машины.
Среди физлиц в черном списке оказались заместитель министра промышленности Виктор Евтухов, конструктор беспилотников «Ланцет» Александр Захаров и члены его семьи.
Под очередные ограничения попали:
- многопрофильный холдинг АФК «Система»,
- «Арктик СПГ-2»
- СПБ «Биржа», специализирующаяся на торговле иностранными акциями,
- банк «Русский стандарт»,
- банк «Хоум Кредит»,
- Почта Банк,
- Абсолют банк,
- банк ВБРР,
- West West United bank.
Также санкции были введены против МГТУ им. Баумана.
Полный список субъектов, попавших под очередные санкционные ограничения, находится по ссылке.
«Министерство финансов продолжает работать с партнерами, чтобы предотвратить дальнейшее уклонение от санкций россии и нарушение экспортного контроля через их юрисдикции. Недавние меры, особенно со стороны ОАЭ, являются обнадеживающими, и США с нетерпением ждут сотрудничества с партнерами, чтобы убедиться, что россия больше не может использовать их юрисдикции», — говорится в сообщении.
«Министерство финансов без колебаний будет принимать меры, чтобы предотвратить использование россией США и международных финансовых систем для поддержки своей агрессивной войны против Украины», — подчеркивает также Минфин США.
В сообщении уточняется, что 2 ноября был также введен еще один пакет санкций — Государственным департаментом США.
Более 100 санкций Госдепа направлены против будущего производства и доходов россии от энергоносителей, металлургического и горнодобывающего секторов, оборонных закупок и тех, кто участвует в поддержке военных усилий российского правительства и других злонамеренных действиях.
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