США ввели новые антироссийские санкции: в пакет попали банки и конструктор БПЛА «Ланцет» — Finance.ua

США ввели новые антироссийские санкции: в пакет попали банки и конструктор БПЛА «Ланцет» Сегодня 17:35 — Казна и Политика

США ввели очередной пакет антироссийских санкций, в который вошли 130 физических и юридических лиц из россии.

Об этом сообщает Министерство финансов США.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) продолжает разрушать сети и каналы, с помощью которых россия пытается поддерживать свою армию», — говорится в сообщении.

Санкции сосредоточены на физических и юридических лицах, способствующих войне россии против Украины, предоставляя россии крайне необходимые технологии и оборудование от третьих стран.

Кроме того, очередные ограничительные меры направлены против внутренней промышленной базы россии, стремящейся переосмыслить себя как сторонника российской военной машины.

Среди физлиц в черном списке оказались заместитель министра промышленности Виктор Евтухов, конструктор беспилотников «Ланцет» Александр Захаров и члены его семьи.

Под очередные ограничения попали:

многопрофильный холдинг АФК «Система»,

«Арктик СПГ-2»

СПБ «Биржа», специализирующаяся на торговле иностранными акциями,

банк «Русский стандарт»,

банк «Хоум Кредит»,

Почта Банк,

Абсолют банк,

банк ВБРР,

West West United bank.

Также санкции были введены против МГТУ им. Баумана.

Полный список субъектов, попавших под очередные санкционные ограничения, находится по ссылке

«Министерство финансов продолжает работать с партнерами, чтобы предотвратить дальнейшее уклонение от санкций россии и нарушение экспортного контроля через их юрисдикции. Недавние меры, особенно со стороны ОАЭ, являются обнадеживающими, и США с нетерпением ждут сотрудничества с партнерами, чтобы убедиться, что россия больше не может использовать их юрисдикции», — говорится в сообщении.

«Министерство финансов без колебаний будет принимать меры, чтобы предотвратить использование россией США и международных финансовых систем для поддержки своей агрессивной войны против Украины», — подчеркивает также Минфин США.

В сообщении уточняется, что 2 ноября был также введен еще один пакет санкций — Государственным департаментом США.

Более 100 санкций Госдепа направлены против будущего производства и доходов россии от энергоносителей, металлургического и горнодобывающего секторов, оборонных закупок и тех, кто участвует в поддержке военных усилий российского правительства и других злонамеренных действиях.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

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