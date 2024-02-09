Еще один крупный банк Кипра массово закрывает счета россиян — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еще один крупный банк Кипра массово закрывает счета россиян

Фондовый рынок
35
Еще один крупный банк Кипра массово закрывает счета россиян
Еще один крупный банк Кипра массово закрывает счета россиян
Сотни россиян, проживающих на Кипре, потеряли свои счета в крупнейшем банке острова Hellenic.
Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на компанию Main Partner Trust, предоставляющую юридические и консалтинговые услуги.
Уточняется, что речь идет о гражданах с «кипрскими документами», не являющимися налоговыми резидентами россии. Также закрытие счетов коснулось их операционных компаний. Причин своего решения банк не указал.
Читайте также
Hellenic — четвертый по размеру активов банк Кипра. Ранее кредитная организация сообщила о намерении соблюдать санкции против россии, введенные из-за войны войны россии против Украины.
«Мониторинг клиентов также усилился, транзакции строго отслеживаются и проверяются», — отмечалось в отчете по итогам трех кварталов 2023 года.
Hellenic Bank предоставляет не только традиционные банковские продукты, но и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая факторинг, страхование, управление портфелем, инвестиционную деятельность и многое другое.
Читайте также
В прошлом апреле о закрытии счетов 4000 россиян сообщил другой крупный банк Кипра — Bank of Cyprus. Решение коснулось налоговых резидентов рф, получавших доход от санкционного бизнеса, а также тех, у кого есть вид на жительство.
После аннексии Крыма в период с 2014 по 2022 год кипрские банки закрыли счета 82% клиентам из россии. Объем депозитов столкнулся в четыре раза — на 76%. В общей сложности отказ в банковском обслуживании получили 60 тысяч физических и юридических лиц, преимущественно связанных с россией. Объем «изгнанных» из Кипра средств власти оценили в 43,5 млрд евро.
Читайте также
В январе 2024 года президент республики Никос Христодолидис заявил, что ее тесные связи с российским капиталом ушли в историю. Он также назвал ошибкой программу «золотых паспортов», которая обеспечивала гражданством Кипра инвесторов в экономику страны.
Весной власти острова начали расследование российского присутствия, открыв в общей сложности 29 дел после того, как США и Великобритания в апреле ввели санкции против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов миллиардеров.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.