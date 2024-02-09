Еще один крупный банк Кипра массово закрывает счета россиян — Finance.ua

Еще один крупный банк Кипра массово закрывает счета россиян Сегодня 19:25 — Фондовый рынок

Еще один крупный банк Кипра массово закрывает счета россиян

Сотни россиян, проживающих на Кипре, потеряли свои счета в крупнейшем банке острова Hellenic.

Об этом сообщает The Moscow Times со ссылкой на компанию Main Partner Trust, предоставляющую юридические и консалтинговые услуги.

Уточняется, что речь идет о гражданах с «кипрскими документами», не являющимися налоговыми резидентами россии. Также закрытие счетов коснулось их операционных компаний. Причин своего решения банк не указал.

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Hellenic — четвертый по размеру активов банк Кипра. Ранее кредитная организация сообщила о намерении соблюдать санкции против россии, введенные из-за войны войны россии против Украины.

«Мониторинг клиентов также усилился, транзакции строго отслеживаются и проверяются», — отмечалось в отчете по итогам трех кварталов 2023 года.

Hellenic Bank предоставляет не только традиционные банковские продукты, но и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая факторинг, страхование, управление портфелем, инвестиционную деятельность и многое другое.

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В прошлом апреле о закрытии счетов 4000 россиян сообщил другой крупный банк Кипра — Bank of Cyprus. Решение коснулось налоговых резидентов рф, получавших доход от санкционного бизнеса, а также тех, у кого есть вид на жительство.

После аннексии Крыма в период с 2014 по 2022 год кипрские банки закрыли счета 82% клиентам из россии. Объем депозитов столкнулся в четыре раза — на 76%. В общей сложности отказ в банковском обслуживании получили 60 тысяч физических и юридических лиц, преимущественно связанных с россией. Объем «изгнанных» из Кипра средств власти оценили в 43,5 млрд евро.

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В январе 2024 года президент республики Никос Христодолидис заявил, что ее тесные связи с российским капиталом ушли в историю. Он также назвал ошибкой программу «золотых паспортов», которая обеспечивала гражданством Кипра инвесторов в экономику страны.

Весной власти острова начали расследование российского присутствия, открыв в общей сложности 29 дел после того, как США и Великобритания в апреле ввели санкции против 13 фирм и лиц, уличенных в сокрытии активов миллиардеров.

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