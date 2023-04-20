Кипр призвал местные банки придерживаться санкций против россии — Finance.ua
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Кипр призвал местные банки придерживаться санкций против россии

Фондовый рынок
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Кипр призвал местные банки придерживаться санкций против россии
Кипр призвал местные банки придерживаться санкций против россии
Правительство Кипра призвало местные банки соблюдать санкции против россии и «не будет терпеть» нарушений ограничений, введенных Европейским Союзом.
Об этом заявил глава Центрального банка острова Константинос Иродоту, пишет DW.
«Президент требует подготовить „дорожную карту“ с перечнем эффективных действий, которые необходимо предпринять. Мы должны защитить доверие к нашей стране, мы не будем отступать от санкций ЕС», — сказал Иродоту.
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Он добавил, что все банки острова «начали замораживать банковские счета лиц, включенных в списки».
Крупнейший банк на Кипре Bank Of Cyprus начал рассылать гражданам россии уведомления о закрытии счетов в течение двух месяцев. Проблемы с закрытием счетов возникли не только у клиентов Bank Of Cyprus, но и у тех, кто обслуживается в греческих подразделениях Hellenic Bank и Alpha Bank.
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Сообщается, что это связано с опасением британских и американских санкций.
Напомним, 13 апреля правительство Кипра заявило, что изучает, как ряд его граждан был включен в новый раунд санкций США и Великобритании, направленных против финансовых сетей российских олигархов Алишера Усманова и Романа Абрамовича, которые являются близкими союзниками президента владимира путина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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