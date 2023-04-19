Крупнейший кипрский банк закрывает счета россиян — Finance.ua

Крупнейший кипрский банк закрывает счета россиян Сегодня 05:23 — Финтех и Карты

Крупнейший кипрский банк закрывает счета россиян

Bank of Cyprus, крупнейший в стране, рассылает сообщения российским клиентам о закрытии их счетов.

Об этом сообщает Forbes

Директор компании Main Partner Trust, предоставляющей юридические и финансовые услуги клиентам на Кипре, Елена Сахарова заявила, что банк начал рассылать такие уведомления россиянам в апреле. В письме клиентов информируют, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения послания, поскольку пользовательские данные не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента».

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Кроме того, поводом для закрытия счетов может быть налоговое резидентство россии, наличие дохода от санкционного бизнеса в россии, «нетипичный» вид на жительство на Кипре, например категорий F или «визитер», а также виза «цифрового кочевника».

Признаком того, что банк обратил внимание на конкретного клиента, являются регулярные запросы банка относительно предоставления информации об оплате коммунальных услуг — так банкиры выясняют, действительно ли клиент живет на острове, пояснили в компании.

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В то же время, по информации Forbes, счета россиян закрывает не только Bank Of Cyprus, но и другие местные банки, включая подразделения греческих Hellenic Bank и Alpha Bank. По мнению издания, новые ограничения связаны с опасениями банков попасть под американские санкции из-за работы с российскими клиентами.

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Укрінформ По материалам:

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