ПриватБанк блокирует карты некоторых иностранцев: что известно — Finance.ua

ПриватБанк блокирует карты некоторых иностранцев: что известно
Государственное финучреждение «ПриватБанк» начало блокировать банковские карты и аннулировать договоры граждан Беларуси. Денежные средства можно переводить на другие счета, исключительно лично посетив банк.
Об этом пишет белорусская служба «Радио Свобода», ссылаясь на информацию проживающих в Украине белорусов.
Отмечается, что белорусы начали массово получать уведомления о закрытии банковских счетов и отказе в деловом общении.
Денежные средства можно перевести, если лично прийти в отделение с документами и реквизитами счета в другом банке. Перевести средства на чужую карту невозможно.
В то же время многие белорусы не имеют других счетов и не могут уехать из Украины.
В начале войны украинские банки блокировали банковские счета белорусов. Летом прошлого года после тщательной проверки Службы безопасности некоторым гражданам удалось разблокировать их.
Для этого они писали письма в СБУ. После проверки Нацбанк разрешал финучреждениям в индивидуальном порядке разблокировать счет конкретного гражданина.
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