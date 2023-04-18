ПриватБанк блокирует карты некоторых иностранцев: что известно — Finance.ua

ПриватБанк блокирует карты некоторых иностранцев: что известно Сегодня 13:01 — Финтех и Карты

ПриватБанк блокирует карты некоторых иностранцев: что известно

Государственное финучреждение «ПриватБанк» начало блокировать банковские карты и аннулировать договоры граждан Беларуси. Денежные средства можно переводить на другие счета, исключительно лично посетив банк.

Об этом пишет белорусская служба «Радио Свобода» , ссылаясь на информацию проживающих в Украине белорусов.

Отмечается, что белорусы начали массово получать уведомления о закрытии банковских счетов и отказе в деловом общении.

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Денежные средства можно перевести, если лично прийти в отделение с документами и реквизитами счета в другом банке. Перевести средства на чужую карту невозможно.

В то же время многие белорусы не имеют других счетов и не могут уехать из Украины.

В начале войны украинские банки блокировали банковские счета белорусов. Летом прошлого года после тщательной проверки Службы безопасности некоторым гражданам удалось разблокировать их.

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Для этого они писали письма в СБУ. После проверки Нацбанк разрешал финучреждениям в индивидуальном порядке разблокировать счет конкретного гражданина.

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