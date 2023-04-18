ПриватБанк блокирует карты некоторых иностранцев: что известно — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ПриватБанк блокирует карты некоторых иностранцев: что известно

Финтех и Карты
1
ПриватБанк блокирует карты некоторых иностранцев: что известно
ПриватБанк блокирует карты некоторых иностранцев: что известно
Государственное финучреждение «ПриватБанк» начало блокировать банковские карты и аннулировать договоры граждан Беларуси. Денежные средства можно переводить на другие счета, исключительно лично посетив банк.
Об этом пишет белорусская служба «Радио Свобода», ссылаясь на информацию проживающих в Украине белорусов.
Отмечается, что белорусы начали массово получать уведомления о закрытии банковских счетов и отказе в деловом общении.
Читайте также
Денежные средства можно перевести, если лично прийти в отделение с документами и реквизитами счета в другом банке. Перевести средства на чужую карту невозможно.
Место для вашей рекламы
В то же время многие белорусы не имеют других счетов и не могут уехать из Украины.
В начале войны украинские банки блокировали банковские счета белорусов. Летом прошлого года после тщательной проверки Службы безопасности некоторым гражданам удалось разблокировать их.
Читайте также
Для этого они писали письма в СБУ. После проверки Нацбанк разрешал финучреждениям в индивидуальном порядке разблокировать счет конкретного гражданина.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Посмотреть варианты 💳

По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.