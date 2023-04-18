Western Union отменил комиссию за перевод денег из Польши на счета ПриватБанка — Finance.ua
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Western Union отменил комиссию за перевод денег из Польши на счета ПриватБанка

Личные финансы
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Western Union отменил комиссию за перевод денег из Польши на счета ПриватБанка
Western Union отменил комиссию за перевод денег из Польши на счета ПриватБанка
Украинцы с апреля по середину сентября 2023 года смогут получить в ПриватБанке переводы из Польши через международную платежную систему Western Union бесплатно.
Об этом сообщает пресс-служба госбанка.
Каких переводов это касается? Комиссия не будет взиматься, если такие переводы отправляются через веб и мобильные приложения банков Bank Pekao, PKO Bank Polski и Santander Bank.

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«Также компанией снижены тарифы и курс обмена на отправку переводов Western Union через отделения всех банков Польши», — говорится в сообщении.
Услуга запущена с апреля и останется бесплатной до 14 сентября 2023 года.
«Получить перевод Western Union в ПриватБанке можно в долларах США, гривне и евро в несколько кликов через Приват24 (мобильное приложение и вебсайт), терминалах самообслуживания, банкоматах, через сервисный центр банка по телефону 3700 или чат онлайн, а также в отделениях банка», — добавили в финучреждении.
По материалам:
Економічна Правда
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