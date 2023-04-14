Банк ОАЭ будет блокировать инвестиционные счета россиян — Finance.ua
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Банк ОАЭ будет блокировать инвестиционные счета россиян

Фондовый рынок
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Банк ОАЭ будет блокировать инвестиционные счета россиян
Банк ОАЭ будет блокировать инвестиционные счета россиян
Второй крупнейший банк ОАЭ — Emirates NBD — начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Вывести средства с этих счетов россияне не смогут.
Об этом сообщает российский Forbes со ссылкой на соответствующие письма и клиентов банка.
Так, российские клиенты банка начали получать письма, в которых их предупреждают: в случае если они не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, их активы будут переведены на отдельный сегрегированный счет, по которому будут установлены ограничения по обналичиванию.
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В письме клиентам банк отмечает, что любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг будут попадать на сегрегированный счет. Перевести их на свой счет в ENBD российский клиент не сможет.
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Продать бумаги со счета клиент сможет не с помощью привычного механизма «поставка против платежа» (delivery versus payment), когда движение ценных бумаг и денег между сторонами сделки происходит одновременно, а при условии «поставки, свободной от платежа» (free-of-Payment), FOP). При таком механизме перевод денег происходит только после того, как были переведены бумаги.
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ENBD уточняет, что ограничения введены в соответствии с «директивой ЕС». Исключений для россиян, имеющих резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.
Напомним, Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов решил аннулировать банковскую лицензию российского МТС Банка, попавшего под санкции США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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