Банк ОАЭ будет блокировать инвестиционные счета россиян — Finance.ua

Банк ОАЭ будет блокировать инвестиционные счета россиян Сегодня 16:16 — Фондовый рынок

Банк ОАЭ будет блокировать инвестиционные счета россиян

Второй крупнейший банк ОАЭ — Emirates NBD — начнет переводить активы россиян на отдельные счета, куда будут попадать все выплаты по принадлежащим им ценным бумагам. Вывести средства с этих счетов россияне не смогут.

Об этом сообщает российский Forbes со ссылкой на соответствующие письма и клиентов банка.

Так, российские клиенты банка начали получать письма, в которых их предупреждают: в случае если они не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, их активы будут переведены на отдельный сегрегированный счет, по которому будут установлены ограничения по обналичиванию.

В письме клиентам банк отмечает, что любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг будут попадать на сегрегированный счет. Перевести их на свой счет в ENBD российский клиент не сможет.

Продать бумаги со счета клиент сможет не с помощью привычного механизма «поставка против платежа» (delivery versus payment), когда движение ценных бумаг и денег между сторонами сделки происходит одновременно, а при условии «поставки, свободной от платежа» (free-of-Payment), FOP). При таком механизме перевод денег происходит только после того, как были переведены бумаги.

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ENBD уточняет, что ограничения введены в соответствии с «директивой ЕС». Исключений для россиян, имеющих резидентство в ОАЭ, не предусмотрено.

Напомним, Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов решил аннулировать банковскую лицензию российского МТС Банка, попавшего под санкции США.

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Фінансовий клуб По материалам:

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