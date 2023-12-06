Правительство Кипра обязало местные банки прекратить все операции с рублем — Finance.ua

Правительство Кипра обязало местные банки прекратить все операции с рублем
Правительство Кипра дало указание банковскому сектору острова прекратить все операции с рублем.
Об этом пишет Cyprus Mail.
Соответствующее решение было принято из-за решения США направить в эту страну команду сотрудников ФБР и Агентства по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen) для участия в рассмотрении 29 судебных дел, связанных с обходом санкций в отношении россии.
«Местные банки обязаны прекратить все операции с российским рублем. Также начались проверки в местных юридических компаниях из-за возможных злоупотреблений процедурой ускоренной регистрации бизнеса для россиян, что дало им возможность в ускоренной форме получать вид на жительство, разрешение на работу и налоговые льготы», — говорится в сообщении.
Ранее международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал доклад под названием Cyprus Confidential, в котором сообщил о фактах коррупции и нарушениях международных санкций на Кипре. Расследование, кроме прочего, касалось инвестиций российских предпринимателей на острове и выдачи «золотых» паспортов.
Кипрские власти в стремлении отбелить репутацию острова как делового и финансового центра создали подразделение для контроля за соблюдением режима международных санкций.
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