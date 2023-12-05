На счетах украинцев нашли более 140 млн грн в рублях: как их можно обменять — Finance.ua

На счетах украинцев нашли более 140 млн грн в рублях: как их можно обменять
Нацбанк зафиксировал остатки на счетах украинцев в российских рублях в размере 142,7 млн грн. Но до 31 декабря 2024 года украинским банкам разрешено произвести для своих клиентов — компаний и физлиц — продажу/обмен имеющихся у них российских и белорусских рублей в безналичной форме.
Но это разрешено делать только через те банки стран-террористок россии и беларуси, которые не включены в списки санкций.
Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные НБУ (Национального банка Украины).
Каждый клиент может произвести такой обмен только один раз после подачи в банк соответствующего заявления. Как отмечается, рост объемов торговли между Украиной и рф определялся удорожанием на мировых товарных рынках сырья, которое доминировало в структуре двусторонней торговли.
Кроме того, в контексте пророссийской позиции тогдашнее руководство Украины рассматривало рф как стратегического партнера, и де-факто проводило политику сближения с россией, несмотря на декларативное сохранение курса на евроинтеграцию", говорится в официальном разъяснении Нацбанка.
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