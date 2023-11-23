ВР разрешила продать российские и белорусские рубли, замороженные на счетах — Finance.ua
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ВР разрешила продать российские и белорусские рубли, замороженные на счетах

Валюта
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ВР разрешила продать российские и белорусские рубли, замороженные на счетах
ВР разрешила продать российские и белорусские рубли, замороженные на счетах
Украинцы смогут до конца 2024 года один раз продать белорусские и российские рубли в безналичной форме со счетов в банках-резидентах через нероссийские и неподсанкционные банки.
Об этом говорится в поправке № 62 к закону об усовершенствовании государственного регулирования рынков финансовых услуг № 9422, за который проголосовали 242 народных депутата.
Отмечается, что во время заседания Верховной Рады 22 ноября депутаты поддержали соответствующую правку, позволяющую до 31 декабря 2024 года единовременно продать российские и белорусские рубли в безналичной форме со счетов в банках-резидентах, замороженных с началом полномасштабной агрессии, через нероссийские и неподсанкционные банки.
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По словам народного депутата от фракции «Слуга народа» Андрея Мотовиловца, во время публикации закона ко второму чтению проведены консультации по НБУ.
«Правка касается украинских налогоплательщиков, имеющих счета в рублях, которые заблокированы. Мы разрешаем единовременно их продать, получить гривны и направить эти деньги на хозяйственную деятельность, на уплату налогов», — объяснил Мотовиловец.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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