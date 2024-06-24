ЕС ввел санкции против российского аналога SWIFT — Finance.ua

ЕС ввел санкции против российского аналога SWIFT Сегодня 20:30 — Мир

Европейский союз в рамках 14-го санкционного пакета запретил своим компаниям, не работающим в россии, использовать «Систему передачи финансовых сообщений» Банку россии, российскому аналогу SWIFT.

Это следует из решений Совета Европы, передает The Moscow Times.

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«Совет принял решение запретить использование „Системы передачи финансовых сообщений“ (СПФС), специализированной службы передачи сообщений, разработанной Центральным банком россии для нейтрализации эффекта ограничительных мер. Организациям ЕС, работающим за пределами россии, будет запрещено подключаться к СПФС или к аналогичным специализированным сервисам обмена финансовыми сообщениями», — говорится в решении.

Кроме того, финансовым операторам ЕС будет запрещено совершать транзакции с юридическими лицами, включенными в специальный список, использующих СПФС за пределами россии.

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Система передачи финансовых сообщений стала основным каналом обмена финансовой информацией при проведении внутрироссийских расчетов по корреспондентским счетам после того, как в 2022 году крупнейшие российские банки были отключены от международной системы SWIFT.

Совет ЕС в 14-м пакете санкций против россии также запретил европейским партиям, общественным и исследовательским организациям получать какое-либо финансирование, у которого российское происхождение.

Фінансовий клуб По материалам:

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