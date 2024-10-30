ЕС ввел новые пошлины на импорт электромобилей из Китая — Finance.ua

ЕС ввел новые пошлины на импорт электромобилей из Китая
Во вторник, 29 октября, ЕС объявил о новом повышении пошлин на китайские электромобили в дополнение к тем 10 процентам, которые сейчас взимаются с импорта автомобилей. Тарифы будут достигать 35,3% и зависеть от поставщиков.
Об этом сообщает France 24.
ЕС принял соответствующее решение после расследования, показавшего, что автопроизводители в Китае получают «несправедливую выгоду» от субсидий Пекина, чем подрывают позиции европейских автопроизводителей.
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Ранее Пекин раскритиковал решение о пошлинах как «несправедливую, несоответствующую и необоснованную протекционистскую практику» Европейского Союза.
Решение станет законом после публикации в официальном журнале ЕС и вступит в силу не позднее четверга. Тарифы будут действовать в течение пяти лет.
«Принимая эти пропорциональные и целенаправленные меры после тщательного расследования, мы выступаем за честную рыночную практику. Мы приветствуем конкуренцию, в том числе в секторе электромобилей, но она должна основываться на справедливости и равных условиях», — сказал в своем заявлении комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис.
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Десять из 27 стран Европейского Союза поддержали повышение пошлин на электромобили из Китая. Пять стран ЕС выступили против этого шага, 12 — воздержались.
Крупнейшие европейские автопроизводители, в том числе немецкий автомобильный титан Volkswagen, подвергли критике подход ЕС и призвали Брюссель решить этот вопрос путем переговоров. Дополнительные тарифы являются «шагом назад для свободной мировой торговли, а значит, для процветания, сохранения рабочих мест и роста в Европе», — заявила во вторник после оглашения президент Немецкой ассоциации автомобильной промышленности Хильдегард Мюллер.
Китай в свою очередь заявил 8 октября, что введет временные тарифы на импортируемый из ЕС коньяк. Пекин также начал расследование субсидирования ЕС некоторых молочных продуктов и свинины, импортируемых в Китай.
Торговая напряженность между Китаем и ЕС не ограничивается электромобилями: Брюссель также расследует китайские субсидии на солнечные панели и ветряные мельницы.
ЕС не единственный, кто накладывает высокие пошлины на китайские электромобили. Канада и США в последние месяцы ввели гораздо более высокие тарифы — 100-процентные — на импорт китайских электромобилей.
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