ЕС и Китай проведут дополнительные переговоры относительно альтернатив тарифам на электромобили — Finance.ua

ЕС и Китай проведут дополнительные переговоры относительно альтернатив тарифам на электромобили Сегодня 23:55

Европейский Союз и Китай договорились в ближайшее время провести дальнейшие переговоры о возможных альтернативах тарифов на электромобили китайского производства.

Об этом сообщает Reuters.

На следующей неделе ЕС намерен ввести дополнительные тарифы до 35,3% на электромобили, произведенные в Китае после завершения антисубсидийного расследования, но заявил, что переговоры могут продолжиться и после этого.

Обе стороны рассматривают возможные минимальные ценовые обязательства китайских производителей или инвестиции в Европу как альтернативу тарифам.

«Руководители договорились, что дальнейшие технические переговоры состоятся в ближайшее время», — заявила Еврокомиссия после видеозвонка между руководителем торгового представительства ЕС Валдисом Домбровскисом и министром торговли Китая Ван Вентао.

Европейская комиссия, осуществляющая надзор за торговой политикой Европейского Союза, состоящая из 27 стран, уже провела восемь раундов технических переговоров с китайскими коллегами и заявила, что остаются значительные пробелы.

Домбровскис и Ван подтвердили свою приверженность поиску взаимоприемлемого решения, которое должно обеспечить равные правила игры на рынке ЕС и быть совместимым с правилами Всемирной торговой организации, говорится в сообщении Комиссии.

Економічна Правда По материалам:

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