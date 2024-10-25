ЕС и Китай проведут дополнительные переговоры относительно альтернатив тарифам на электромобили — Finance.ua
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ЕС и Китай проведут дополнительные переговоры относительно альтернатив тарифам на электромобили

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Европейский Союз и Китай договорились в ближайшее время провести дальнейшие переговоры о возможных альтернативах тарифов на электромобили китайского производства.
Об этом сообщает Reuters.
На следующей неделе ЕС намерен ввести дополнительные тарифы до 35,3% на электромобили, произведенные в Китае после завершения антисубсидийного расследования, но заявил, что переговоры могут продолжиться и после этого.
Обе стороны рассматривают возможные минимальные ценовые обязательства китайских производителей или инвестиции в Европу как альтернативу тарифам.
«Руководители договорились, что дальнейшие технические переговоры состоятся в ближайшее время», — заявила Еврокомиссия после видеозвонка между руководителем торгового представительства ЕС Валдисом Домбровскисом и министром торговли Китая Ван Вентао.
Европейская комиссия, осуществляющая надзор за торговой политикой Европейского Союза, состоящая из 27 стран, уже провела восемь раундов технических переговоров с китайскими коллегами и заявила, что остаются значительные пробелы.
Домбровскис и Ван подтвердили свою приверженность поиску взаимоприемлемого решения, которое должно обеспечить равные правила игры на рынке ЕС и быть совместимым с правилами Всемирной торговой организации, говорится в сообщении Комиссии.
По материалам:
Економічна Правда
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