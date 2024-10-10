Сколько и на какие автомобили из Китая тратят деньги украинцы — Finance.ua

Сколько и на какие автомобили из Китая тратят деньги украинцы Сегодня 21:00 — Личные финансы

Сколько и на какие автомобили из Китая тратят деньги украинцы

Автомобили из Китая уже давно зарекомендовали себя частыми гостями на рынке Украины. Так, по итогам августа, на приобретение новых легковых автомобилей украинцы потратили почти 15 млрд грн. Этот показатель на 45% больше, чем в прошлом году, и на 28% больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Интересен факт, что около половины этой суммы было потрачено на авто всего пяти марок:

BMW — 2,149 млрд грн;

Toyota — 2,142 млрд грн;

Mercedes-Benz — 1,2 млрд грн;

Volkswagen — 948 млн грн;

Audi — 752 млн грн.

Кроме того, украинцы активно покупали новые автомобили таких брендов, как Skoda, Land Rover, Renault, Lexus и Nissan. Всего с начала года в Украине было реализовано новых легковых автомобилей на сумму 82,4 млрд грн, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Если учитывать импорт новых и подержанных авто, то по данным Госстата с января по июнь 2024 года было ввезено 167,6 тыс. новых легковушек. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2023 года. Общая таможенная стоимость этих авто составила 2 млрд 290 млн долларов, что на 40% больше, чем в прошлом году.

Китай занял в рейтинге поставщиков легковых автомобилей в Украину четвертое место. Из Поднебесной было ввезено 17 715 единиц. Например, в третью Японию, откуда ввозили машины, отставание составляет всего 384 экземпляра. Первое и второе места, в свою очередь, занимают Германия (33 074) и США (27 649).

Напомним, по данным Института исследований авторынка, в сентябре в Украине появилось 838 новых легковых электромобилей — преимущественно произведенных китайскими автофабриками. Больше всего — марки BYD, 152 авто. Популярной моделью стала Zeekr 001 — 105 единиц.

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